Vidéo. Casablanca: l’OSUI et Anfa Realties lancent la construction d’une nouvelle école 

Une nouvelle école internationale verra le jour à Casablanca. Implanté au cœur du quartier Casablanca Finance City, le projet est porté par le groupe Inspire Education, le réseau OSUI et l’opérateur immobilier Anfa Realties.

Il s’agit d’un « complexe éducatif innovant dans son genre », ont annoncé les porteurs de ce projet dont la construction a été officiellement lancée, lors d’une cérémonie tenue le 10 mars dernier, au cœur de la place financière Casablanca Finance City.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le groupe Inspire Education, le réseau de l’Office scolaire et universitaire international (OSUI) et l’opérateur immobilier Anfa Realties.

« Nous nous associations à Anfa Realties pour la réalisation de ce nouveau projet. C’est un nouvel établissement scolaire qui compte sur OSUI comme partenaire principal. Nous sommes très honorés de travailler avec ces partenaires aussi solides », a fait savoir Lamia Dandoune, directrice générale de Inspire Education.

Selon la responsable, l’investissement pour ce projet est de près de 300 millions de dirhams. L’ouverture de l’école, qui s’étendra sur un campus de 22.000 m2, est prévue en septembre 2024.

Son modèle pédagogique s’inspire de la nouvelle vision de l’éducation au Maroc, basée sur l’apprentissage par l’expérimentation, l’entrepreneuriat, le développement durable, l’épanouissement et le développement personnel de l’élève dès son jeune âge.

Au delà d’une vision française

« Je suis tout à fait ravie, heureuse et honorée de participer à cet événement qui est la pose de la première pierre d’une nouvelle école de l’OSUI qui scolarisera des élèves de la petite section à la terminale très rapidement. Pour nous, c’est un honneur d’avoir créé ce partenariat, à la fois avec Inspire Education et Anfa Realities », nous confie Catherine Bellus-Ferreira, proviseure du lycée Louis-Massignon et déléguée de l’OSUI au Maroc.

« Ceci nous permet d’ouvrir des nouvelles perspectives pour nous, l’OSUI, qui compte déjà 11.500 élèves, et qui va s’installer dans un quartier absolument porteur, à la fois dans le développement de la zone et dans sa population pour les années à venir », a-t-elle estimé.

Même engouement du côté de François Perret, président de la Mission laïque française. « C’est une vision conforme à ce que nous faisons au Maroc depuis très longtemps, c’est à dire porter une vision française de l’éducation, mais bien au delà, valoriser la culture arabe ici, valoriser l’enseignement dans plusieurs langues: le français, l’arabe, l’anglais et d’autres encore et favoriser aussi tout ce qui relève de ce que nous appelons l’interculturel ».

Et d’ajouter: « On est heureux de participer à ce projet qui est novateur pour nous, parce qu’il s se fait avec deux partenaires et qui est porteur d’une vision futuriste de l’école et de l’éducation et qui s’inscrit dans un quartier lui-même futuriste. Le quartier va donner sa tonalité à ce que sera l’éducation dans cette école ».

L’école comprendra, outre les installations scolaires, des équipements sportifs dont une piscine couverte chauffée, une piste d’athlétisme, des salles omnisports et des terrains en plein air.

Le projet permettra de créer dès son démarrage plus de 62 emplois à temps plein pour accueillir environ 2.000 élèves. Il vise la réaction à long terme de plus de 500 emplois indirects.