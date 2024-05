L’équipe nationale « B » » participera à la 10ème édition du Tour cycliste du Mali qui aura lieu du 21 au 26 mai courant , avec la participation des sélections de 14 pays africains.

L’équipe marocaine est composée des coureurs Mohamed Saaoud , Ahmed Echahed, Zouhair Rahil ; Lahcen Saber et El Mehdi El Othmany, sous la houlette de l’entraîneur national Mostafa Al Amal.

Outre le pays organisateur , le Mali ( Trois équipes ) et le Maroc , prendront part à cette 10ème édition du Tour cycliste du Mali, les équipes nationales du Burkina Faso, du Niger, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de la Mauritanie, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau, du Togo et du Cap Vert.

Les coureurs cyclistes de ces pays vont parcourir une distance totale de 733,6 km répartie en six étapes. La première étape se déroulera entre Bamako-Bougouni (144 km) ; la deuxième entre Kolondiéba-Niena (154 km) ; alors que les troisième , quatrième et cinquième étapes seront disputées en circuit fermé respectivement à Sikasso (118, 6 km) , Koutiala ( 109km ) et Ségou (120 Km). La sixième et dernière étape s’étend sur Fana-Bamako plus un critérium sur le Boulevard de l’Indépendance, soit une distance de 144 km.

A noter que le Mali détient le maillot jaune de l’édition précédente, à travers le cycliste Issiaka Coulibaly.