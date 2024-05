La DGSN, sous la direction de M. Abdellatif Hammouchi, n’a cessé d’investir dans des technologies avancées pour améliorer la sécurité et l’efficacité de ses opérations. Lors des journées portes ouvertes de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), parmi les attractions qui ont captivé l’attention des visiteurs à Agadir : le Ghiath Smart Patrol.

Doté de caméras haute résolution et de capteurs sophistiqués, le Ghiath Smart Patrol peut surveiller de vastes zones urbaines avec une précision inégalée. Ses systèmes de reconnaissance faciale et de lecture automatique des plaques d’immatriculation permettent d’identifier rapidement les individus et les véhicules suspects, facilitant ainsi les interventions rapides et ciblées.

De plus, ses capacités de communication en temps réel assurent une coordination optimale entre les unités déployées sur le terrain et les centres de commandement.

Notons que le véhicule n’est pas encore opérationnel, cette technologie sera progressivement mise en service en partenariat avec la Police de Dubaï. Une phase de test est prévue pour évaluer son efficacité.

#تحديث_المعدات_الشرطية

فيديو يبرز مزايا مركبة الدورية الذكية "غيات" التي يجري إدماجها ضمن منظومة العمل الأمني بالمغرب. pic.twitter.com/Lmec9ZjL2Z — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) May 18, 2024