À quelques encablures de Bouznika, Bahia Golf Beach jouit d’un emplacement unique et d’un micro-climat très apprécié. Un hôtel wellness 5 étoiles et un ensemble résidentiel luxueux en font un concept unique pour concilier parfaitement vacances et remise en forme.

À mi-chemin entre Casablanca et Rabat, se dresse Bahia Golf Beach, un Resort luxueux autour d’un sublime golf de 18 trous. Le site comprend également un ensemble résidentiel luxueux composé d’appartements, de villas et de lots de terrain.



En front de mer ou en bordure du golf, les villas ont été aménagées avec soin et avec des matériaux de qualité. Les espaces intérieurs sont spacieux et se prolongent vers l’extérieur grâce à d’immenses baies vitrées. Un cadre de vie somptueux et un véritable havre de paix.

Les villas, appartements et lots de terrains sont proposés à la vente à partir de 1,5 million de dirhams seulement.

Tout au long de cet ensemble résidentiel et touristique a été aménagée une corniche sur plus de trois kilomètres. Balades à pied ou à vélo, accès direct à la plage, les résidents vivent une ambiance vacances toute l’année.

Mais plus qu’un projet immobilier, Bahia Golf Beach est devenu au fil du temps une destination vacances et remise en forme très tendance. Le Vichy Célestins, hôtel 5 étoiles, et son cadre idyllique, dispose de 130 chambres et de deux grandes piscines, dont l’une à l’eau de mer, d’un chiringuito, d’un kids club, de terrains de tennis et omnisports et plusieurs restaurants.



Et pour concilier vacances et bien-être, l’hôtel propose tout un programme dans sa welness clinic, histoire de se ressourcer et retrouver la forme.

Les amateurs de golf, disposent de leur côté d’un sublime parcours 18 trous. Conçu par l’architecte Cabell B. Robinson, qui a dessiné quelques-uns des plus beaux parcours dans le monde. Ce golf offre ainsi la qualité irréprochable d’un parcours de caractère de toute beauté avec vue sur la mer.

La région de Bouznika est un véritable pôle d’attraction qui ambitionne d’ailleurs de lancer d’autres projets ambitieux. A l’horizon 2026, sera lancé un parc d’attraction et de loisirs tourné vers le futur et les nouvelles technologies.



