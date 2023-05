Variole du singe: l’OMS lève l’alerte maximale sur l’épidémie

L’OMS a levé jeudi son niveau d’alerte maximale pour l’épidémie de mpox (anciennement appelée variole du singe), la jugeant suffisamment sous contrôle quasiment un an après le début de sa flambée inédite hors des zones endémiques.

Cette épidémie « ne représente plus une urgence de santé publique de portée internationale », a déclaré lors d’une conférence de presse le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, suivant ainsi la recommandation du comité d’urgence de l’OMS.

Cette annonce intervient une semaine exactement après la levée du niveau d’alerte le plus élevé de l’OMS pour le Covid.

« Si les urgences pour le mpox et le Covid-19 sont finies, la menace de nouvelles vagues demeure pour les deux. Les deux virus continuent de circuler et les deux continuent de tuer », a cependant averti le Dr Tedros.

The 5th meeting of the Emergency Committee for #mpox, convened by @DrTedros under the International Health Regulations (IHR 2005), will be held today.

List of members of the Emergency Committee and its previous statements: https://t.co/nza64It7Ps pic.twitter.com/K6IhQEMGXh

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 10, 2023