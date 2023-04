Une paire de baskets de Michael Jordan vendue pour 2,2 millions de dollars

Une paire de baskets portée par la légende de la NBA Michael Jordan lors de son dernier championnat avec les Chicago Bulls s’est vendue aux enchères pour 2,2 millions de dollars, dépassant le record des baskets les plus précieuses jamais vendues, a annoncé mardi la société d’enchères Sotheby’s.

Les Air Jordan 13, que la star des Bulls portait lors du deuxième match de la finale de la NBA en 1998 contre les Utah Jazz, se sont vendues au prix le plus élevé publiquement enregistré pour une paire de baskets, selon Sotheby’s.

« Les baskets historiques ont été portées pendant la saison la plus remarquable de la carrière légendaire de Jordan, ce qui a contribué à assurer son héritage en tant que plus grand basketteur de tous les temps », a déclaré Sotheby’s.

Les Air Jordan 13 ont été lancées en mai 1998.

Après avoir perdu lors du 1er match de la finale de la NBA cette année-là, Jordan a porté les désormais célèbres baskets dans la seconde moitié du deuxième match, sur le parquet de Salt Lake City, un épisode retracé dans le documentaire à succès « The Last Dance », sorti en 2020 sur Netflix. Malgré des tribunes largement acquises aux Jazz, les Bulls l’avaient emporté 93-88, grâce à 37 points de Jordan. Sotheby’s avait placé l’estimation plus haut, entre 2 et 4 millions de dollars.

Après le match, il a donné les baskets à un ramasseur de balles qui s’occupait du vestiaire des visiteurs et les a signés en remerciement pour ses services, selon Sotheby’s.

Jordan et les Bulls ont remporté leur sixième titre NBA peu de temps après.

Né le 17 février 1963 à Brooklyn (New York), Michael Jordan est considéré comme «le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps». Il a marqué à jamais la National Basketball Association (NBA), de 1984 à 2003. Il est considéré comme l’un des plus grands champions de tous les temps, tous sports confondus, et a contribué à populariser internationalement le basket-ball et la NBA à travers le monde dans les années 1980 et 1990.

Michael Jordan joue son quatorzième et dernier NBA All-Star Game en 2003.