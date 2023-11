Une délégation de chefs de la diplomatie de l’Autorité palestinienne et de quatre pays à majorité musulmane se rendra en Chine lundi et mardi, a annoncé Pékin dimanche.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne de Cisjordanie, d’Arabie saoudite, de Jordanie, d’Egypte et d’Indonésie, ainsi que le secrétaire général de l’Organisation de Coopération islamique feront partie de cette délégation.

« Lors de la visite, la Chine entretiendra une communication et une coordination approfondie avec la délégation conjointe des ministres des Affaires étrangères de pays arabes et musulmans afin de promouvoir une désescalade dans le conflit israélo-palestinien, la protection des civils et un règlement équitable de la question palestinienne », a affirmé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

A delegation of Arab and Islamic countries’ FMs will visit China from November 20 to 21. Look forward to in-depth communication & coordination on ways to deescalate the ongoing Palestinian-Israeli conflict, protect civilians and seek a just settlement of the Palestinian question.

