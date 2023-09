Un séisme de magnitude 6,6 a secoué, mardi, la région de Davao Occidental au sud des Philippines, a indiqué l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie (Phivolcs).

Le tremblement de terre, qui a frappé la province philippine du Davao Occidental vers 9h39 heure locale (1h39 GMT), est d’origine tectonique avec une profondeur de 122 kilomètres, selon l’institut.

Aucune victime ou perte matérielle n’a été signalée jusqu’à présent, selon les autorités. L’institut a, par ailleurs, souligné que des répliques sont attendues.

#EarthquakePH #EarthquakeDavaoOccidental

Earthquake Information No.1

Date and Time: 26 September 2023 – 09:39 AM

Magnitude = 6.6

Depth = 122 km

Location = 03.18°N, 128.64°E – 434 km S 55° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)https://t.co/EV9QwweouQ pic.twitter.com/IczGhfyK7o

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) September 26, 2023