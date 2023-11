La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a souligné, jeudi à Madrid, la capacité des Marocains établis en Europe à s’intégrer dans leur pays d’accueil, saluant cet « exemple positif de la migration ».

« Le cas des Marocains dans les communautés européennes est un exemple positif. Ils ont même réussi à accéder aux postes de responsabilité et de gestion des affaires locales dans plusieurs pays », a indiqué Mme Johansson, lors de l’ouverture de la conférence annuelle du Réseau européen des migrations, organisée le jeudi 16 novembre dans la capitale espagnole.

Plusieurs cadres marocains se sont également distingués dans plusieurs secteurs d’activité, a fait valoir la commissaire européenne, mettant l’accent sur la contribution des migrants dans le développement de l’Europe.

Constructive first meeting with Minister @younessekkouri, with @MargSchinas & @eu2023es Morocco is a strategic EU partner and neighbour. Strengthening migration management is key, scaling up the Talent Partnership, hand in hand with joint efforts to address irregular migration. pic.twitter.com/u5oF18RilC

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) November 16, 2023