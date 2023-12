La sélection nationale féminine de football des moins de 17 ans (U17) s’est imposée face à son homologue tchèque sur le score de 2 buts à 1, dimanche, en match amical disputé à Cadix en Espagne.

Les deux réalisations du Onze national ont été l’œuvre de Maria Fodil (15e) et Ines Aboucharif (27e).

نهاية المقابلة الودية الثانية بفوز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة أمام منتخب جمهورية التشيك

🏁 Full time !! 🇲🇦2-1🇨🇿

Another win for our U17 Women's National Team against Czech Republic

