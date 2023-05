Elon Musk, qui ambitionne de faire de Twitter une application « à tout faire » , a annoncé mardi qu’il serait bientôt possible de passer des appels audio et vidéo depuis la plateforme.

« Seront ajoutés prochainement des chats audio et vidéo depuis votre compte vers n’importe quel utilisateur de cette plateforme, ce qui vous permettra de parler à des gens n’importe où dans le monde sans leur donner votre numéro de téléphone » , a-t-il tweeté.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023