La 41è session du conseil des ministres arabes de l’Intérieur se tiendra lundi 26 février à Tunis.

Selon le secrétariat général du conseil, cette réunion, qui se tiendra en présence des délégations sécuritaires de haut niveau et des représentants de la Ligue arabe et de l’Interpol, examinera plusieurs questions liées à la coopération sécuritaire interarabe.

Il s’agit des projets relatifs au 11è plan sécuritaire arabe, le 9è plan médiatique arabe de sensibilisation sécuritaire et de prévention du crime, ainsi que la 8è phase du plan relatif à la stratégie arabe de la sécurité routière.

Lors de cette session à laquelle prendront part également des représentants du bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations unies, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’université arabe Nayef des sciences sécuritaires et de l’Union sportive arabe de la police, les ministres arabes auront à se pencher également sur les rapports relatifs aux actions du Secrétariat général et de l’Université arabe Naïf pour les sciences sécuritaires.

La session discutera également des recommandations émises par les conférences et réunions organisées par le secrétariat général du conseil et des résultats des réunions conjointes avec les organismes arabes et internationaux au cours de 2023.

Une réunion préparatoire a été tenue en prélude de cette session, en présence des représentants des ministres arabes de l’Intérieur pour préparer les projets des résolutions à présenter lors de la session.

Le conseil des ministres arabes de l’intérieur a pour mission de développer et consolider la coopération et la conjugaison des efforts entre les pays arabes en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité.