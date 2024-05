On le sait amateur de guitare et de rock: le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a joué mardi soir « Rockin’ in The Free World », de Neil Young, dans un bar à Kiev, en hommage à la lutte des Ukrainiens face à l’invasion russe.

En visite surprise dans la capitale ukrainienne mardi, où il n’a eu de cesse d’afficher le soutien des Etats-Unis à l’Ukraine face à « l’agresseur russe », Blinken a terminé une journée intense de rencontres officielles, y compris avec le président Volodymyr Zelensky, en jouant de la guitare et en fredonnant cette chanson mythique dans un bar en sous-sol de Kiev, le Barman Dictat.

« Je sais que c’est une période très, très difficile. Vos soldats, vos citoyens, en particulier dans le nord-est, à Kharkiv, souffrent énormément. Mais ils doivent savoir, vous devez savoir, que les Etats-Unis sont avec vous, qu’une grande partie du monde est avec vous », a-t-il affirmé avant de battre la mesure.

Secretary of State Antony Blinken finished his day in Ukraine with a musical performance at a bar in Kyiv.

He was spotted at The Barman in Kyiv, where he sang a cover of “Rockin’ in the Free World,” by Neil Young.https://t.co/xsY7xRcmmC pic.twitter.com/cAvEynxIk0

— The Hill (@thehill) May 14, 2024