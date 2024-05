L’ancien président Donald Trump, de nouveau candidat à la Maison Blanche, a assuré samedi que son ex-rivale républicaine Nikki Haley ne faisait pas partie des personnes qu’il envisageait pour le poste de vice-président.

Les pronostics vont bon train sur qui le candidat septuagénaire désignera comme son colistier pour la présidentielle de novembre face au démocrate Joe Biden.

Parmi les noms qui circulent le plus: les sénateurs Tim Scott et J.D Vance et l’élue de New York Elise Stefanik. Mais certaines rumeurs évoquaient aussi le nom de Nikki Haley, sa dernière rivale aux primaires républicaines.

« Nikki Haley ne fait pas partie des personnes que j’envisage pour le poste de vice-président », a indiqué le candidat républicain sur son réseau social, coupant court aux spéculations.

« Mais je lui souhaite tout le bonheur du monde! », a-t-il ajouté.

Le choix de Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine à l’ONU, que Donald Trump a longtemps affublé du surnom « cervelle de moineau », aurait été surprenant.

Lire aussi. Procès de Trump: Stormy Daniels se défend d’avoir menti pour de l’argent

Mais l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud est très appréciée des électeurs républicains modérés et indépendants, des voix que Joe Biden pourrait autrement siphonner à Donald Trump.

Sollicité par l’AFP, l’entourage de Donald Trump a refusé de donner des détails sur le profil préféré par le candidat septuagénaire.

« Quiconque prétend savoir qui ou quand le président Trump choisira son vice-président ment », à déclaré l’un de ses conseillers. « A moins que cette personne ne s’appelle Donald Trump. »