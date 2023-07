La rumeur du tranfert par la Fiorentina du lion de l’Atlas Sofyan Amrabat à Manchester United fait le tour de la toile depuis quelques jours, allant jusqu’à susciter la curiosité parmi les non-footeux. Mais qu’en est-il réellement ?

Pressenti après l’épopée du mondial dans des méga-clubs comme le Barça ou encore l’Atlético Madrid – qui l’ont finalement écarté de leurs plans -, le milieu de terrain marocain est cette fois, annoncé par plusieurs médias à Manchester United.

A en croire certains titres de presse comme La Nazione, l’international marocain se serait déjà mis d’accord avec les dirigeants du club, arguant que le coach des Red Devils « connaît bien Amrabat » puisqu’il « en a fait un titulaire à Utrecht » entre 2015 et 2017.

La nouvelle de son transfert, qui s’apparente jusque-là à une intox, a été toutefois vérifiée et démentie. L’expert mercato Fabrizio Romano a, en effet, relayé des propos qui contredisent pour l’instant ces supputations.

A ce sujet, le patron de la Fiorentina a réagi en affirmant n’avoir « reçu aucune offre ou proposition » pour Amrabat, ajoutant qu’il « il est toujours un joueur de la Fiorentina, et si une offre arrive, nous l’examinerons ».

Fiorentina CEO Barone on Man United rumours for Sofyan Amrabat: “We have not received any bid or proposal for him at all”. 🇲🇦 #MUFC #transfers

“He’s Fiorentina player now. If an offer comes, we will consider it”. pic.twitter.com/MMNhKDtp7g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023