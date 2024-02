Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a évoqué samedi « une opportunité extraordinaire » au Proche-Orient, liée au fait que « virtuellement tous les pays arabes » souhaitent à terme normaliser leurs relations avec Israël.

« Il y a une opportunité extraordinaire pour Israël dans les mois à venir pour mettre fin une fois pour toutes à ce cycle » de violence, a-t-il estimé à Munich, en Allemagne, lors de la Conférence sur la sécurité.

« Virtuellement tous les pays arabes veulent maintenant intégrer Israël dans la région, normaliser leurs relations si ce n’est pas déjà fait, apporter des assurances de sécurité et des engagements afin qu’Israël se sente plus sûre ».

Ces propos intervenaient alors qu’Israël a annoncé une attaque imminente sur Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, pour traquer les combattants du Hamas, malgré l’afflux massif de populations civiles dans la zone.

Israël a juré d’anéantir le mouvement islamiste palestinien, mais n’évoque pas ouvertement la question de l’avenir du territoire après la guerre.

