Le Maroc fait partie des cinq destinations mondiales où le tourisme connaîtra la plus forte croissance en 2024, révèle Travel Off Path.

« Le Maroc est un pays qui a déjà connu des niveaux de tourisme record en 2023, et qui devrait continuer à être une destination de choix pour les voyageurs qui cherchent à goûter à son mélange captivant de culture africaine et arabe », congratule Travel Off Path la plateforme basée aux USA et à Dubaï spécialisée dans les plus récentes informations en lien avec le tourisme.

Pour les auteurs de ce récent rapport, le Maroc offre « une histoire et une culture incroyables dans des villes telles que Rabat, Marrakech, Chefchaouen et Casablanca, ainsi que d’incroyables plages cachées comme Legzira à explorer ».

« Le pays est encore abordable et l’industrie du tourisme fait l’objet d’investissements importants, avec des événements majeurs tels que la Coupe du monde de football qui devrait s’y dérouler en 2030 », fait-on valoir de même source.

Le portail US se base sur une analyse d’une quantité de données sur les volumes de recherche Internet, afin de créer sa propre prédiction sur les pays qui, selon lui, connaîtront la plus forte croissance en 2024.