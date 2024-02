L’organisation non-gouvernementale « Touche pas à mon enfant » a dénoncé, mercredi 21 février 2024, ce qu’elle a qualifié de mesure arbitraire prise pour mettre en œuvre la décision rendue par la Cour d’appel d’El Jadida de déchoir une mère de la garde de sa fillette de sept ans.

Dans un communiqué, l’ONG s’indigne du fait que cette mesure soit intervenue après que la mère en question a fait appel de la décision devant la Cour de cassation, soulignant à cet effet les dispositions du Code de procédure civile et son article 361 qui suspend l’exécution dans les affaires relatives au statut personnel, ainsi que la décision en appel n’est pas encore définitive.

D’autre part, poursuit l’organisation fondée en 2004 par Najat Anwar, que l’accomplissement des démarches alors que le demandeur d’exécution n’est pas présent sur le territoire marocain (Le père étant citoyen d’un des pays du Golfe) et la remise de l’enfant à des tiers est totalement inacceptable et constituerait une menace pour son enfance et porterait atteinte à sa dignité d’enfant marocaine.

« L’organisation déclare donc sa solidarité inconditionnelle avec l’enfant et s’efforcera de mettre en œuvre tous les moyens légaux et militants pour remettre les choses en ordre afin de préserver sa dignité et garantir ses droits« , conclut le communiqué.