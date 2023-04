Tornades et tempêtes aux Etats-Unis: le bilan grimpe à 27 morts

Les violentes tempêtes et tornades qui ont balayé le sud et le centre-est des Etats-Unis ce week-end ont fait au moins 27 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités américaines.

Ces intempéries ont causé également d’importants dégâts matériels. Les scènes de détresse « font partie d’une longue série de souffrances causées par des tempêtes à travers une large bande du pays ce week-end – d’abord le Midwest et le Sud vendredi, puis l’Est samedi », relate le New York Times.

Les autorités ont averti que des conditions météorologiques extrêmes sont attendues probablement plus tard cette semaine dans le nord-est du pays.

Les violentes tornades et les tempêtes ont frappé les Etats de l’Alabama, l’Arkansas, le Delaware, l’Indiana, l’Illinois, le Mississippi et le Tennessee jusqu’au Wisconsin au nord, selon des responsables locaux et des médias.

Dans un communiqué de la Maison Blanche publié ce dimanche, le président américain, Joe Biden, a déclaré l’état de catastrophe majeure dans l’État de l’Arkansas et a ordonné une aide fédérale aux zones touchées par les violentes tempêtes et tornades.

Les intempéries ont dévasté des centaines de kilomètres du centre des Etats-Unis, du Mississippi et de l’Alabama au sud à l’Illinois et au Wisconsin au nord.