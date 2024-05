Le groupe paramilitaire russe Wagner pioche dans les rangs du Polisario pour renforcer ses effectifs dans la région, selon une révélation du forum Forsatin.

Les séparatistes du Polisario viennent gonfler les rangs de la milice privée russe Wagner. C’est ce qu’affirme le Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf (FORSATIN). Selon cet organisme qui défend bec et ongles le plan d’autonomie, des victimes de l’attaque des mercenaires de Wagner perpétré, début avril dernier sur le territoire mauritanien, a mis à nu l’enrôlement de jeunes mercenaires issus des camps de Tindouf par le groupe paramilitaire russe.

En effet, des doutes planaient sur ces pratiques au vu des liens attestés entre les séparatistes et les groupes jihadistes semant la terreur dans cette région placée sous haute tension. Mais d’où tire le Forum ces conclusions à propos de cette redoutée milice privée russe?

Toujours selon la même source, des personnes masquées accompagnaient le groupe Wagner lors de cette incursion dans deux villages mauritaniens limitrophes au Mali, et dont la mission était de faciliter la communication avec les habitants mauritaniens. Ceux-ci ont remarqué que ces accompagnateurs au teint basané, parlaient le hassanya, le dialecte sahraoui.

L’information ne tarde pas à se répandre dans les campements de Tindouf: elle vient expliquer la montée en puissance de la disparition, du jour au lendemain, de plusieurs jeunes sahraouis, au grand désarroi de leurs proches. La plupart d’entre eux sont issus de familles modestes, voire démunies ne disposant pas de moyens financiers pour lancer des recherches poussées afin de localiser leur progéniture.

“Cela était jusqu’à récemment considéré comme normal en raison des conditions entourant les camps, de la difficulté de se déplacer et de la rudesse de la nature qui provoque la disparition de personnes et de groupes, et leur mort dans la nature par faim et soif. Sans parler de l’implication de certains dans des groupes de prospection ou de déplacements vers le Mali et l’Azawad pour acheter des troupeaux de chameaux et les revendre en pièces dans les camps de Tindouf, une activité qui comporte de nombreux risques et expose ses participants à l’égarement, à l’enlèvement ou à la mort par des groupes armés”, soutient le forum.

Toutefois, les nouvelles en provenance de la Mauritanie viennent confirmer ce qui n’était jusque-là que des rumeurs de « tentes »! De surcroît, des informations confirmées ont révélé l’implication de ce groupe dans le transfert de jeunes vers le Mali sous divers prétextes. Et depuis ce « départ », c’est silence radio: plus aucune nouvelle d’eux.

“Certaines familles, grâce à leurs méthodes personnelles et en utilisant des relations de parenté avec certains grands commerçants, ont obtenu des informations plus précises selon lesquelles Wagner avait recruté des jeunes des camps que la milice avait formés et qualifiés pour participer à des opérations en Afrique sahélienne, les aidant dans les travaux de traduction et de dissimulation en raison de leur dialecte et de la couleur de leur peau, contre des sommes d’argent importantes », précise le Forum.

Ces premières recrues ont ouvert la voie au projet de recrutement de 500 jeunes issus des camps. Ils seront « affectés”, pour ainsi dire, à différentes régions conflictuelles. De même, le Forum avance que certains sont destinés à se rendre en Russie pour participer à des opérations militaires d’une durée maximale de 3 ans. Par la suite, ils obtiendraient la citoyenneté et une aide à la réinstallation, avec la promesse de toucher un salaire mensuel de plus de 3000 dollars!