Le dernier film de super-héros des studios Warner Bros, « The Flash », s’est hissé en tête du box-office nord-américain pour le week-end de sa sortie, indiquent les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, mais avec des recettes en deçà des prévisions des experts.

Le long-métrage, au budget estimé à 200 millions de dollars, a amassé 55 millions de dollars de vendredi à dimanche aux Etats-Unis et au Canada, soit moins que les attentes des professionnels du secteur (entre 60 et 80 millions de dollars).

Dans « The Flash », Ezra Miller reprend son personnage de Barry Allen et utilise ses super-pouvoirs pour voyager dans le temps dans l’espoir de sauver sa famille, mais altère inévitablement le futur et doit faire appel à des collègues super-héros différents de ce qu’il imaginait.

TOP 5 DOMESTIC BOX OFFICE 1. THE FLASH ($55M)

2. ELEMENTAL ($29M)

3. SPIDER-MAN ($27M)

4. TRANSFORMERS ($20M)

5. THE LITTLE MERMAID ($11M) All 5 flicks in double digits. Strong box office, but look deeper and you’ll find it’s still extremely top-heavy. Not back.,.yet. — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) June 18, 2023

Même déception pour « Élémentaire » de Disney: avec 29,5 millions de dollars projetés, le film d’animation, qui se tient dans la ville d’Élément City, où vivent ensemble des habitants apparentés aux quatre éléments (feu, eau, terre et air), se retrouve sur la deuxième place du podium mais très loin des performances habituelles de Pixar.

En troisième position on retrouve le dernier épisode de la saga de l’homme-araignée, « Spider-Man: Across the Spider-Verse », avec 27,8 millions de dollars.

Le film propulse son héros, Miles Morales, nouveau visage de Spider-Man, dans un monde fait de dimensions parallèles (multivers).

Quatrième, « Transformers: Rise of the Beasts », cumule 20 millions tout pile.

Et juste en dessous, se retrouve la version en prises de vue réelles de « La Petite sirène » de Disney, avec 11,6 millions pour sa quatrième semaine d’exploitation.

Voici le reste du top 10:

6 – « The Blackening » (6 millions)

7 – « Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 » (5 millions)

8 – « Le Croque-mitaine » (3,8 millions)

9 – « Fast & Furious X » (1,6 million)

10 – « Asteroid City » (790.000 dollars)