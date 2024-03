Infinix lance officiellement la série HOT 40, comprenant les modèles HOT 40 Pro, HOT 40 et HOT 40i, des smartphones performants et accessibles à tous les budgets. Découvrez en vidéo le unboxing du Hot 40 Pro mis à notre disposition.

La nouvelle série HOT 40 présente des améliorations significatives au niveau du processeur, de l’écran, des capacités de la caméra et du logiciel avec pour résultat, des performances exceptionnelles pour les tâches quotidiennes, le jeu et le divertissement.

Le HOT 40 Pro que nous avons pris en main, dispose d’une batterie de 5000 mAh à longue durée de vie. Avec le mode Ultra économie d’énergie, on peut profiter jusqu’à 2 heures de temps d’appel lorsque la batterie est aussi faible qu’à 5 %.

Autre bon point : l’appareil est également doté de la technologie de charge rapide 33W Enduring FastCharge qui permet de recharger la batterie de 20 % à 75 % en seulement 35 minutes.

Le HOT 40 Pro améliore par ailleurs le jeu mobile grâce à son processeur de jeu Octa-core 6 nm MediaTek Helio G99, qui offre un taux d’échantillonnage tactile instantané de 1200 Hz — huit fois plus précis que les écrans standards. Il est également soutenu par un capteur Hard-Gyroscope et le moteur de jeu XBOOST d’Infinix, permettant aux joueurs d’adapter leurs paramètres de jeu pour une expérience de jeu mobile fluide et immersive.

Vitesse et performance inégalées

Le HOT 40 Pro est équipé d’un écran FHD+ flagship de 120 Hz et peut disposer jusqu’à 16 Go de mémoire extensible, permettant des temps de chargement plus rapides et peut prendre en charge jusqu’à 18 applications ouvertes simultanément.

Côté photo, le smartphone fournit des images de qualité comme on a pu le constater. Il disposepour cela d’un appareil photo principal de 108 MP avec le capteur HM6, avec des images nettes et claires avec des pixels de 0,64 micron, même après recadrage. La lentille macro de 2 MP permet de capturer des plans rapprochés alors que la caméra frontale AI de 32 MP permet des photos de groupe exceptionnelles et des selfies, même en basse lumière, grâce à son flash avant avancé.

A noter enfin que le HOT 40 Pro offre différents modes pour des photos et des vidéos, notamment le mode Portrait Professionnel, Sky Remap et Dual View Video.

En termes de design, la série HOT 40 se distingue par un design original avec une couche de cristaux scintillants contre une texture étoilée. Ce design a une finition lustrée qui change d’apparence en reflétant la lumière sous différents angles. Le HOT 40 Pro est disponible en Horizon Gold, Starlit Black, Palm Blue et le nouveau Starfall Green.

La série HOT40 est disponible au prix de 2.050 DH pour le Hot40 (256+8) et 2.250 DH pour le HotPRO (256+8).