Le moteur de recherche mondial Google vient d’intégrer la langue Amazigh dans son service Google Translate. Cet ajout de nouvelles langues est l’un des plus importants jamais réalisés par le service de traduction.

Dans un article publié sur son blog, le géant américain a indiqué que «l’Amazigh est une langue berbère parlée dans toute l’Afrique du Nord. Bien qu’il existe de nombreux dialectes, la forme écrite est généralement mutuellement compréhensible».

«Il est écrit en écriture latine et en écriture Tifinagh, toutes deux prises en charge par Google Translate.», poursuit l’entreprise, précisant que le groupe utilise l’IA pour ajouter 110 nouvelles langues à Google Translate, dont le cantonais, le nko et le tamazight.

« À mesure que la technologie progresse et que nous continuons à collaborer avec des linguistes experts et des locuteurs natifs, nous prendrons en charge encore plus de variétés linguistiques et de conventions orthographiques au fil du temps», explique Google.

Le géant du Net a également souligné que le modèle de langage PaLM 2 était une pièce clé du puzzle, aidant Translate à apprendre plus efficacement des langues étroitement liées les unes aux autres.

« Nous appliquons toujours les dernières technologies pour que davantage de personnes puissent accéder à cet outil : en 2022, nous avons ajouté 24 nouvelles langues en utilisant la traduction automatique Zero-Shot, où un modèle d’apprentissage automatique apprend à traduire dans une autre langue sans jamais voir d’exemple. Et nous avons annoncé l’Initiative 1 000 langues, un engagement à créer des modèles d’IA qui prendront en charge les 1 000 langues les plus parlées dans le monde« , affirme le moteur de recherche, indiquant pour conclure que Google Translate élimine les barrières linguistiques pour aider les gens à se connecter et à mieux comprendre le monde qui les entoure.