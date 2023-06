Mediacash, l’enseigne spécialisée dans la revente, la réparation et la gestion de matériel informatique et multimédia aux particuliers élargit aujourd’hui son champ d’action aux entreprises. Un positionnement qui se traduit par une offre de produits dédiés et des solutions professionnelles adaptées.

L’expert en produits high tech, gaming et spécialiste des univers geek voit grand et étoffe son offre au monde de l’entreprise à travers toute une gamme de produits et services sur mesure. Objectif : répondre au mieux aux attentes et besoins des TPE/PME et grandes entreprises.

Tout comme pour les particuliers, ce concept élargi aux entreprises repose sur la vente de produits neufs, la reprise et la revente de produits « d’occasion premium », sans oublier des services de réparation garantis jusqu’à 6 mois.

Un catalogue très professionnel

L’enseigne a ainsi mis en place tout un programme qui permet aux clients « Pros » de profiter d’un vaste catalogue de produits, de services à haute valeur ajoutée et d’un accompagnement personnalisé pour une expérience client irréprochable.

Cela se traduit par une offre de produits high-tech diversifiée à des prix compétitifs : pour les produits d’occasion premium, la remise peut aller de 25 à 70% par rapport aux produits neufs. Soulignons que neufs ou d’occasion premium, tous les produits sont garantis jusqu’à 12 mois.

Lire aussi. Mamoun Laraki, DG de Mediacash, invité de “Club Entreprises”

Un vaste choix de produits dédiés aux entreprises est disponible : PC portables ou de bureau, MacBook et iMac, smartphones et tablettes, accessoires de téléphonie, accessoires informatiques, casques et écouteurs, enceintes audio…

Côté services, l’enseigne accorde des facilités de paiement et assure la reprise d’anciens appareils contre paiement en cash, la livraison avec installation et mise en marche gratuites, la fourniture de produits de remplacement en cas de panne, ainsi qu’une intervention express de ses techniciens qualifiés en cas de besoin.

Une relation gagnant-gagnant

Pour mieux répondre aux besoins spécifiques de certains entrepreneurs, l’enseigne a mis en place une offre « produits & solutions » complète et personnalisée.

Des conseils personnalisés peuvent être prodigués pour équiper des bureaux ou des locaux commerciaux avec un large choix de produits de marques. Les demandes spécifiques, comme les grandes quantités ou les produits non disponibles localement, sont également prises en considération.

Les entreprises peuvent par ailleurs profiter d’autres avantages comme des remises proportionnelles aux volumes achetés, une garantie formelle des fabricants, ainsi que l’échange et la fourniture de produits de remplacement en cas de panne.

Concernant les produits d’occasion premium, Mediacash s’engage à fournir des articles en parfait état, testés et validés par ses équipes. Et, comme pour le grand public, les entreprises peuvent bénéficier de son programme de reprise qui comprend l’achat au juste prix de matériel high-tech, un paiement immédiat en espèces ou en bon d’achat avec l’octroi d’un bonus supplémentaire pour le renouvellement de matériel.

À noter enfin que Mediacash accompagne les entreprises dans leur démarche RSE, en donnant une seconde vie aux appareils non revendables, via le recyclage dans ses propres ateliers ou en les offrant à des associations.

Lancé en février 2020 à Casablanca, Mediacash compte déjà trois magasins à ce jour, dont le dernier a été inauguré à Dar Bouazza l’été dernier.

Plus d’informations : mediacash.ma ou mediacashpro.ma

Contact : [email protected]