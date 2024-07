Les Jeux Olympiques de Paris, c’est parti ! Avec sa délégation de 60 athlètes qualifiés dans diverses disciplines, le Maroc compte bien décrocher un maximum de médailles. Après l’athlétisme et les sports de combat, tour d’horizon de nos chances de briller dans d’autres disciplines comme le breakdance, le tir à l’arc, le surf…

Le Maroc a toujours été une nation passionné par le sport, et ses athlètes ont souvent brillé sur la scène internationale. Lors des compétitions continentales et mondiales. Des exploits qui leur ont valu une place méritée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Retour sur quelques moments marquants avant de découvrir les étoiles montantes qui porteront haut les couleurs du Maroc cette année.

Breakdance:

– Bilal Mallakh (B-Boys):

Vainqueur de la catégorie B-Boys lors des championnats africains de breakdance, Bilal Mallakh, alias BBoy Billy, est un danseur exceptionnel connu pour ses mouvements rapides et fluides. Sa victoire lui a assuré une place aux JO. Rappelons que le breakdance fait son entrée aux JO pour la première fois de l’histoire des jeux. Mallakh pourra donc marqué son nom d’or cette année arborant fièrement le drapeau du Royaume.

Point fort: déterminé à impressionner le monde avec son style unique

– Fatima Zahra Elmamouny (B-Girls):

La B-Girl Elmamouny, a remporté la médaille d’or dans la catégorie B-Girls du championnat d’Afrique cette année. Championne d’Afrique. Sa technique impeccable et son charisme sur scène font d’elle une concurrente redoutable à surveiller lors des JO.

Canoë-Kayak

– Mathis Soudi (Slalom Men’s K-1):

Mathis a qualifié son bateau pour les Jeux grâce à ses performances aux championnats du monde de slalom à Londres. D’ailleurs, il fut le premier africain à mettre la main sur une médaille aux mondiaux. Il a aussi remporté une médaille d’or aux Championnats arabes de 2019 avant de finir 11e lors de la Coupe du monde 2020. Il est un espoir sérieux de médaille pour le Maroc.

Point fort: sa précision et sa rapidité

– Achraf El Aidi (Sprint Men’s K-1 1000 m):

Achraf s’est distingué en remportant les championnats africains de canoë sprint à Abuja au Nigéria. Il représentera ainsi le Maroc en France dans le cadre des JO 2024. Sa force et son endurance lui donnent un avantage considérable sur l’eau, faisant de lui un prétendant au podium.

Cyclisme

– Achraf Ed-Doghmi (Men’s road race & Men’s time trial):

Classé grâce à l’UCI Nation Ranking, Achraf est un cycliste polyvalent et résilient. Du haut de ses 24 ans, il a récemment remporté la médaille de bronze des Championnats d’Afrique de cyclisme sur route à Accra. Ses récentes performances, nationales et continentales, lors des courses de route lui ont valu une reconnaissance internationale, et il vise à capitaliser sur cette dynamique à Paris.

– Nadim Laghmouchi (Men’s BMX race):

Nadim a obtenu son ticket pour Paris après une performance remarquable aux championnats africains de BMX. Il a été sacré champion de la dernière édition de cette compétition continentale.

Point fort: sa vitesse et sa technique

Équitation

– Yassine Rahmouni (Dressage):

Cavalier marocain de dressage, Yassine a déjà participé une première fois aux JO d’été en 2012 à Londres ce qui fait de lui le premier africain à atteindre ce stade. Qualifié grâce à ses scores dans les compétitions de dressage, Yassin et son cheval forment un duo harmonieux et élégant, prêt à impressionner le jury et les spectateurs.

– Noor Slaoui (Eventing Individual):

Il s’agit de la première marocaine et africaine à se qualifier aux Jeux Olympiques de cette discipline. Noor, montée sur Cash in Hand, a montré sa polyvalence dans les épreuves de dressage, de cross et de saut d’obstacles. Ses performances régulières lui donnent une chance réelle de médaille. Elle participera donc au concours complet, également appelé le triathlon équestre.

Golf

– Ines Laklalech:

Née à Washington aux Etats-Unis, elle est la première golfeuse marocaine à se qualifier pour les JO. Alors qu’elle était encore amatrice, elle remporta pas moins de quinze tournois. Sur le circuit international, Ines a brillé sur le circuit européen et notamment le Ladies European Tour qu’elle a remporté.

Point fort: sa régularité et son mental d’acier

Aviron

– Majdouline El Allaoui (Women’s single sculls):

Qualifiée grâce à ses résultats aux championnats continentaux, Majdouline offre au Maroc sa deuxième participation dans cette discipline après une première lors des JO de Tokyo de 2020. Entre 2021 et 2023, la Marocaine enchaîne trois titres de championnat national dans les catégories classique et aviron de mer, avant de prendre la troisième place aux Championnats d’Afrique en 2019 (classique) et en 2023 (classique-double).

Point fort: allie force et technique

Tir

– Driss Haffari (Men’s trap):

Champion du Maroc depuis 2021, Driss a décroché son billet pour Paris 2024 en remportant la médaille d’or lors du championnat d’Afrique du tir sportif en Egypte. Tireur sportif émérite, il a gagné nombre de titres continentaux à l’image de des championnats d’arabe. Sa qualification pour les JO est le résultat de sa persévérance et de son talent naturel.

Point fort: son calme et sa précision

Skateboard

– Aya Asaqas (Women’s park):

Aya a émergé comme l’une des meilleures skaters de la région grâce à ses figures audacieuses et sa maîtrise technique. Asaqas s’est qualifiée aux JO à la suite des Séries de qualification olympique à Shanghai. Elle est prête à défier les meilleures du monde à Paris.

Surf

– Ramzi Boukhiam (Men’s shortboard):

Ramzi, avec ses excellentes performances sur le circuit mondial, en est à sa deuxième participation aux Jeux après une première en 2020 où il s’est hissé aux 8es de finale. Ce surfeur talentueux a d’ailleurs décroché le titre de vice-champion du monde aux Word Surfin Games à Porto Rico. Il a de grandes chances de se hisser sur le podium grâce à sa technique et à son audace sur les vagues.

Triathlon:

– Jawad Abdelmoula:

Jawad est un triathlète complet, il est champion d’Afrique (2022 et 2023) et est médaillé de bronze lors de la Coupe du monde 2022. Il est classé au 20e rang mondial et premier sur le plan continental. Ses performances récentes lui donnent de bonnes chances de figurer parmi les meilleurs.

Point fort: son endurance et sa stratégie de course

Volleyball

– Mohamed Abicha & Zouheir El Graoui (Men’s Beach volleyball):

Ce duo dynamique a montré une cohésion et une technique impressionnantes. Leur qualification est le fruit de nombreuses victoires sur le circuit africain et international. En effet, ils remportent la médaille d’or des Championnats d’Afrique de beach-volley en 2017 à Maputo, des Championnats d’Afrique de beach-volley en 2019 à Abuja et en 2022 à Agadir, la médaille de bronze aux Jeux africains de plage de 2019 à Sal et la médaille d’argent des Jeux africains de 2019.

Point fort: rigueur et expérience

Natation

– Imane Houda El Barodi (100 m brasse femmes):

Imane a prouvé sa valeur avec des performances solides aux compétitions nationales et internationales. La jeune Marocaine vise à battre son record personnel à Paris.

– Ilias El Fallaki (400 m nage libre hommes):

Ilias a de grandes ambitions pour les JO, espérant ramener une médaille pour le Maroc. Ce jeune nageur compte à son actif 3 médailles d’or remportées au concours 400m nage libre dans la catégorie des 17-18 ans du Championnat arabe juniors des sports aquatiques ainsi que deux autres remportées sur les épreuves du 1.500m et du 800m nage libre

Point fort: sa vitesse et son endurance

Avec une délégation riche en talents et en ambitions, le Maroc a toutes les cartes en main pour briller aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Chaque athlète porte en lui les espoirs d’une nation et l’héritage d’une tradition sportive. Si les étoiles s’alignent, le Royaume pourrait bien vivre l’une de ses plus grandes épopées olympiques.