Le surfeur marocain Ramzi Boukhiam a été éliminé, non sans démériter, lundi à Teahupo’o (Tahiti) lors du troisième tour de l’épreuve du surf, comptant pour les Jeux olympiques Paris-2024.

Boukhiam, qui était opposé au Brésilien Joao Chianca, a signé une excellente prestation face à son adversaire mais il s’est incliné sur une marge minime, le Brésilien a signé un score total de 18.10 points contre 17.80 points pour le Marocain.

