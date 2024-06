Présentée début avril, la Renault Mégane E-Tech 100 % électrique est passée entre nos mains pour un essai qui nous a menés à Marrakech. Agrément de conduite, ergonomie, vie à bord, autonomie, dotation… notre verdict sur cette compacte qui nous a agréablement surpris.

Rendez-vous à Bouskoura pour le top départ d’un long trajet par autoroute avec cette nouvelle Mégane E-Tech, l’occasion de tester en direct son autonomie, premier facteur de stress lorsqu’on monte à bord d’une électrique.

Avant de démarrer, un coup d’œil rapide autour de la voiture. Un look frais et sympathique qui séduit avec ses lignes fluides et son design innovant.

Avec ses 4,21 mètres de long pour 1,77 mètre de large et 1,51 mètre de haut, elle est plus courte de 20 cm que son aînée. Et surprise, elle est aussi l’espace à bord s’est agrandi grâce notamment à une meilleure intégration des différents composants électriques. Cette Renault peut accueillir correctement quatre adultes et leur assure un volume de coffre de 389 l.

A bord, l’ambiance est moderne, on apprécie la qualité des matériaux, les finitions et les nombreuses technologies embarquées : de la caméra à 360 degrés, en passant par un rétroviseur intérieur qui se transforme en écran affichant la vue de la caméra arrière, et un combiné d’instrumentation composé d’un écran 12,3 pouces complété par un grand écran tactile. L’écran OpenR offre ainsi une surface d’affichage totale inédite de 521 cm² intègre un système d’info-divertissement Android Automotive qui donne accès aux fonctionnalités les plus connues de Google, dont Maps pour la navigation, mais aussi au Play Store pour télécharger de nombreuses applications supplémentaires.

Bouton Start, démarrage en douceur, c’est parti ! Comme dans toute électrique, le silence règne ici en maître, ce qui a un effet immédiat sur la façon de conduire qui devient alors plus cool et plus zen. Mais l’effet limite soporifique est vite dissipé pour peu qu’on titille le champignon. On est agréablement surpris par les reprises franches procurés par les 220 ch et 300 Nm de couple.

Plus compacte, la voiture est également plus agile. Les ronds-points sont avalés d’un léger coup de volant et la voiture se faufile aisément dans la circulation.

Une fois sur l’autoroute, on surveille comme le lait sur le feu la consommation. Pour nous rassurer, la voiture est dotée d’une batterie fine de 60 kmh pour une autonomie officielle qui va jusqu’à 450 km WLTP. On se surprend à faire vite le calcul pour savoir si on peut arriver à destination sans être à court de KW. Pour cela, nos accompagnateurs nous conseillent d’adopter la conduite éco. Bien, sauf que celle-ci vous limite la vitesse à 115 km/h. Intenable !

Mieux adaptée, la conduite sport permet de franches reprises (en cas de besoin). On décide de garder une vitesse raisonnable et bonne surprise à l’arrivée, la batterie affiche encore une réserve de 30 %.

On retiendra que tout au long du trajet et même dans les embouteillages marrakchis, cette Mégane E-Tech offre un plaisir de conduite rare pour une électrique, notamment une accélération instantanée, à la fois dynamique et linéaire, sans à-coups.

Le secret réside dans son moteur synchrone à rotor bobiné, une technologie sur laquelle Renault mise depuis plus de dix ans. Grâce à un design optimisé, ce moteur est compact et ne pèse que 145 kilos (transmission incluse), soit 10% de poids en moins que celui utilisé par la Renault Zoé, malgré une augmentation marquée de la puissance et du couple. Résultat : un 0 à 100 km/h en seulement 7,4 secondes pour une vitesse maximale qui n’excède pas 160 km/h.

A noter également que la batterie de 395 kilos est ultra fine, sa hauteur est limitée à 110 mm (pour 1 960 mm de longueur et 1 450 mm de largeur), soit 40% de moins que celle de la batterie de ZOE. Elle contribue directement à limiter la hauteur du véhicule à 1,50 m au profit de l’aérodynamisme et de l’efficience.

Enfin, grande première au Maroc, 21 aides à la conduite sont proposées, réparties en trois catégories : conduite, parking et sécurité. Ce qui permet à cette Megane E-Tech 100% électrique de se distinguer parmi les meilleures de sa catégorie en matière de confort du conducteur et de sécurité des occupants et des autres usagers de la route.

Agréable à conduire, confortable et spacieuse, cette Mégane E-Tech propose par ailleurs une dotation de série complète pour un prix très raisonnable pour une électrique.

Nouvelle Renault Megane E-Tech 100% électrique est disponible au Maroc en version Techno à partir de 478.000 DH TTC.