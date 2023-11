Les deux trafiquants marocains transportaient pas de 90 kg de cocaïne. La drogue était cachée dans deux doubles fonds du coffre de leur véhicule.

Enorme coup de filet pour la Guardia Civil. Environ 90 kg de cocaïne ont été saisis, samedi 4 novembre 2023, dans une voiture au port de Tarifa, rapporte la presse espagnole. La drogue était cachée dans des double-fonds situés dans le coffre et les sièges arrière du véhicule. La saisie a surpris les agents espagnols, habitués à intercepter la drogue en provenance du Maroc et non le contraire.

« Le conducteur et le passager, deux Marocains titulaires d’un permis de séjour en Espagne, ont été arrêtés en attendant d’être présentés à un tribunal », révèle Europa Sur.

Les agents de la Guardia Civil, opérant au port de Tarifa (Espagne), ont eu des soupçons en raison du niveau bas du véhicule au niveau de l’arrière, c’est pourquoi ils ont décidé d’effectuer une inspection approfondie.

La Guardia Civil frustra un alijo de 90 kilos de cocaína en el puerto de Tarifa con destino a Marruecos https://t.co/maVSqN1PmI — Shus Terán Reyes (@Shusteranreyes) November 7, 2023

C’est ainsi que les gendarmes espagnols ont pu découvrir deux doubles fonds dans le coffre. A l’intérieur, il y avait pas moins de 90 tablettes contenant environ un kilo de cocaïne chacune. Les trafiquants ont voulu faire preuve d’ingéniosité, mais aussi d’humour. Ils avaient collé sur chaque tablette l’image du célèbre personnage Tony Montana, le protagoniste du film Scarface, interprété par Al Pacino.

La cargaison était destinée au Maroc et non l’inverse, comme c’est généralement le cas, précise Europa Sur. « Ceci révèle l’existence d’une demande croissante de cocaïne dans le pays nord-africain face à l’apparition de consommateurs de cette drogue disposant d’un pouvoir d’achat plus élevé que d’habitude », poursuit le journal.

Mais il y a aussi et surtout, cette augmentation de plus en plus inquiétante du crack (communément appelée Lpoufa) au Maroc. Cette drogue dite « du pauvre » est fabriquée à partir de résidus de la cocaïne.