« Lpoufa », drogue fabriquée à base de résidus de cocaïne et de matières chimiques, est sur toutes les lèvres ces derniers jours. Vendue principalement aux adolescents et aux jeunes, cette substance est tristement connue pour ses effets « ravageurs » sur le cerveau.

H24info a posé trois questions à Rim Akrache, psychologue et chercheuse en psychopathologie de l’addiction, pour en savoir plus sur les effets de cette « drogue du pauvre ». Entretien.

En tant que psychologue, comment approchez-vous ce nouveau phénomène de « Lpoufa » ?

L’appellation est un phénomène nouveau, mais la substance, le crack, considéré comme l’une des drogues «bon marché» mais aussi une des plus dangereuses, n’est pas nouvelle, pas plus que le mode d’administration. Je pense qu’il y a eu beaucoup d’appels, notamment sur les réseaux sociaux, à prendre au sérieux et dans l’urgence, qui nécessitent des actions concrètes de prévention et de prise en charge multidisciplinaire des addictions, afin de connaître leurs origines, prévenir, agir et soutenir. Nous avons vu des vidéos de personnes qui témoignent des trajectoires d’autres personnes souffrant de toxicomanies, et de l’engrenage infernal dans lequel elles se trouvent, exposées à la violence, à la consommation, parfois à l’exploitation, pour se procurer des drogues.

Comme toute autre substance hautement addictive, le piège de la première consommation est de tomber très vite dans la dépendance, au-delà de la nocivité elle-même pour la santé physique et mentale.

Lpoufa qui est l’équivalent du crack. C’est une drogue puissante qui agit très vite sur le cerveau. Elle donne un sentiment d’euphorie qui sera constamment recherché plus tard, avec un craving intense, une envie irrésistible de consommation, et une augmentation de la tolérance, c’est-à-dire que les doses administrées sont de plus en plus importantes et fréquentes. Beaucoup tombent dans le piège pour « essayer » sans connaître les risques d’une consommation qui s’arrête rarement au premier usage.

Et au-delà de l’aspect physiologique, la psychologie renseigne sur les facteurs qui mènent à l’addiction, la dépression, les modes de relations instables, et propose une lecture de l’addition comme un acte symptôme d’un malaise plus profond. Et la substance interviendrait dans ce schéma comme un mécanisme d’adaptation malsain. Lorsqu’il est associé à une vulnérabilité économique et des difficultés financières pour s’en procurer, les personnes en souffrance tombent dans la dépendance à des substances au tarif abordable mais très nocives.

Quels sont ses principaux effets sur la santé mentale de ceux qui en consomment ?

Comme toutes les substances, elle agit sur le système nerveux central, sur le circuit du plaisir et sur les neurotransmetteurs responsables. C’est aussi une drogue dont l’effet est instantané.

Ces déséquilibres ,liés à la consommation et au sevrage créent des symptômes physiques et psychologiques très intenses. L’engrenage des conséquences comme la désintégration des relations familiales et les activités liées aux drogues, ont des conséquences importantes sur la santé mentale, associées à des comorbidités. Sous l’influence de la drogue, la lucidité pourrait se perdre, exposant ainsi les personnes à des activités criminelles, à avoir des pensées paranoïdes ou violentes ou à des émotions très intenses de honte, et de culpabilité.

L’addiction est en fait au carrefour de plusieurs facteurs, et ses conséquences sont aussi très liées entre le biologique, le social et le psychologique, nécessitant un travail d’élaboration pour ne pas substituer les mécanismes par d’autres tout aussi malsains. D’où l’importance de la considérer comme un problème de santé publique.

Avez-vous déjà fait face à des cas de personnes devenues addicts à cette drogue ? Peuvent-elles s’en remettre complètement ?

Non, dans le secteur privé, c’est très rare. Pour ma part, je rencontre des personnes souffrant d’addiction à d’autres substances. Comme j’ai précisé, la plupart des personnes qui consomment les drogues considérées comme «peu chères» sont dans des situations financières difficiles qui empêchent l’accès à des services de santé mentale. D’ailleurs Lpoufa est aussi nommée «drogue du pauvre». Aussi, il faut souligner que les drogues isolent de plus en plus ces personnes qui se retrouvent très vite en retrait. Il existe un très grand retentissement social et professionnel, et la substance devient le centre du monde. Tout tourne autour de cette consommation.