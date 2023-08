La police de Tanger a réfuté, mardi de façon catégorique, les allégations mensongères publiées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles un suspect serait toujours recherché après avoir commis un accident mortel avant de prendre la fuite.

Dans une mise au point, la préfecture de police de Tanger réfute « catégoriquement » le contenu des allégations et commentaires mensongers qui accompagnent les photos publiées, mardi 8 août sur les réseaux sociaux, selon lesquels « les services de police recherchent le chauffeur d’une voiture SUV ayant commis un accident mortel qui a ôté la vie à une dame, avant de prendre la fuite dans la zone de Malabata à Tanger ».

Dans le but d’éclairer l’opinion et de démentir ces allégations infondées, la préfecture de police de Tanger affirme que les données contenues dans ces publications ont été relayées de façon erronée et hors contexte et qu’il s’agissait d’une affaire délictuelle traitée par les services de police judiciaire au cours du mois de mai dernier.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire avaient abouti à l’interpellation d’un suspect âgé de 32 ans, placé depuis en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce, avant qu’il ne soit déféré devant la justice après la fin des mesures de l’enquête.

La préfecture de police de Tanger insiste également sur l’attention portée par ses services à l’interaction positive et immédiate avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, de manière à renforcer le sentiment de sécurité et garantir la sûreté des citoyens.