La sélection nationale féminine de taekwondo a été sacrée vice-championne du monde par équipes, mardi, lors des championnats du monde qui se poursuivent à Goyang, dans la banlieue de Séoul, en Corée du Sud (14-16 novembre).

L’équipe nationale a remporté la médaille d’argent après s’être inclinée en finale face au pays hôte, la Corée du Sud, sur le score de deux manches à zéro.

Les coréennes ont remporté le titre après une bataille acharnée contre la sélection du Maroc, estime la Fédération internationale de la discipline dans un communiqué. « Les joueurs coréens, hautement techniques, ont déployé des coups de pied hauts et tournants pour un effet maximal contre une équipe marocaine dynamique, conservant ainsi une avance constante », affirme la même source.

