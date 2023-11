L’équipe marocaine de taekwondo a remporté les Championnats d’Afrique de la discipline, organisés les 5 et 6 novembre courant dans la capitale ivoirienne, Abidjan.

La sélection nationale a été sacrée après avoir occupé la première place au classement général avec 11 médailles (7 or, 1 argent, 3 bronze).

Le Maroc, qui s’est classé premier chez les hommes et les dames, a devancé l’Egypte (2 médailles d’or, 4 argent et 7 bronze) et la Côte d’Ivoire (2 médailles d’or, 5 argent et 3 bronze).

Medal Ceremony : DAY2

Cérémonie de remise de médaille : JOUR 2

©Photos FITKD- Fédération Ivoirienne de Taekwondo pic.twitter.com/Kwuj5ZR8rc — African Taekwondo Union (@AFTU_Taekwondo) November 7, 2023

Lors de ces Championnats, les médailles d’or marocaines ont été décrochées par Ayoub El Bassel (+87 kg), Soufiane El Assabi (-87 kg), Haitham Zaghouti (-74 kg), Soukaina Sahib (-46 kg), Oumaima El Bouchti (-53 kg), Oumaima Boumeh (-73 kg) et Fatima Zahra Abou Fares (+73 kg).

Par ailleurs, la seule médaille d’argent marocaine a été remportée par Meryem Khoulal (-62 kg). De leur côté, Safia Salih (-67 kg), Youssef Bouatris (-80 kg) et Abdelbasset Wasfi (-63 kg) ont décroché le bronze.

La délégation marocaine sera présidée par Hassan Ismaili qui sera accompagné des cadres techniques Mustapha El Amrani, Badr Ismaili, Hakima El Meslahy et Faouzi Rachidi.

En prévision de leur participation à ces Championnats d’Afrique, les membres de l’équipe nationale de taekwondo ont effectué un stage de préparation à huis clos au Centre national des sports Moulay Rachid à Maâmoura.