La sélection nationale marocaine de taekwondo a occupé la première place au classement général des compétitions de l’Open du Qatar 2023 G1, qui se sont déroulées, dimanche à Doha.

Le Maroc, qui a participé à ce tournoi avec 10 taekwondoïstes, s’est classé premier dans la catégorie dames et deuxième derrière la Jordanie dans la catégorie messieurs, tandis que le prix des meilleurs entraîneurs de la compétition a été décerné aux deux cadres techniques marocains, Badr Smaili et Faouzi Rachidi.

Chez les dames, l’équipe nationale a remporté deux médailles d’or grâce aux taekwondoïstes Omaima Al Bouchti (-53 kg) et Meriem Khoulal (-62 kg), et deux médailles d’argent par Soukaina Sahib (-49 kg) et Safia Saleh (-67 kg).

Chez les messieurs, la sélection nationale a décroché deux médailles d’or obtenues par Haitam Zghouti (-74 kg) et Soufiane Aassabi (-87 kg), et trois médailles d’argent raflées par Hatim Orahou (-54 kg), Youssef Baatris (-80 kg) et Ayoub Al Bassil (+87 kg).

La première journée du tournoi, organisé du 21 au 23 octobre, a été réservée pour la catégorie des juniors, avec l’entrée en jeu de 208 joueurs, dont 131 garçons et 77 filles, qui étaient en lice pour dix titres.

La dernière journée de l’Open du Qatar de Taekwondo sera marquée par l’entrée en compétition des catégories minimes et cadets.

Ce tournoi est le dernier avant d’entamer le Championnat d’Afrique des nations G4 prévu du 5 au 7 novembre en Côte d’Ivoire.