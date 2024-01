Récemment un nouveau variant du covid-19, baptisé JN.1, provoque des pics épidémiques dans de nombreux pays du monde. Devrions-nous nous en inquiéter au Royaume? Quels symptômes provoque ce variant ? Et la vaccination nous en protège-t-elle ? Le point avec Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé.

« Le variant JN.1 a été découvert aux Etats-Unis fin août 2023. Il provoque actuellement un décollage important de contaminations dans plusieurs pays,. La part de JN.1 parmi les nouvelles contaminations de COVID a atteint dans certains pays (USA, France …), les 50%, et le variant est devenu dominant en quelques semaines », indique le Dr. Hamdi tout en soulignant « qu’il s’agit d’un variant plus contagieux mais sans virulence particulière, qui ne présente pas de risque pour la vie sociale, mais qui requiert de grands efforts pour protéger les personnes vulnérables face à la ‘’ tripldémie’’ du JN.1, grippe saisonnière et infections à VRS ».

Et de poursuivre, que « c’est un sous-variant du BA.2.86 (Pirola), et donc toujours de la famille Omicron, mais classé par l’OMS comme « variant d’intérêt », un peu plus que le statut de « variant sous surveillance » et moins que le statut de « variant inquiétant ». Il a été également classé « variant à part entière », au lieu de sous variant de BA.2.86 vu les caractéristiques qu’il a acquises de par ses multiples mutations, comme la capacité d’échappement immunitaire aux anticorps des précédentes infections à Omicron ou de la vaccination ».

D’après le médecin, « le JN.1 provoque les mêmes symptômes que les autres variants d’Omicron : fièvre, toux, mal de gorge, fatigue, douleurs musculaires et articulaires, diarrhées, vomissements, avec, peut-être, un retour des symptômes de perte du goût ou de l’odorat ».

« Cependant, rien n’indique jusqu’à présent que JN.1 soit plus virulent que ses prédécesseurs de la souche Omicron. Certains pays connaitront très probablement une circulation plus intense du virus, et plus de cas liés à la circulation plus accrue mais pas à un sur-risque lié au variant en soi », continue le médecin.

A quoi pourrait on s’attendre les semaines prochaines au Maroc comme ailleurs ?

Par ailleurs, Dr.Hamdi alerte contre le risque de « Tripldémie » : L’arrivée de JN.1 hypercontagieux en début de la saison froide risque de s’ajouter aux autres maladies hivernales habituelles qui ne sont pas sans risque sur la santé comme : la grippe saisonnière et les infections à VRS (virus syncitial respiratoire, responsable des bronchiolites chez les nourrissons et les personnes âgées). Les trois épidémies en même temps risquent de faire une pression sur les hôpitaux dans les pays à population âgée, ce qui n’est cependant pas le cas au Maroc.

Par ailleurs, le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé estime que la vaccination protège toujours contre les formes graves et les décès malgré l’échappement immunitaire du JN.1. « Notre immunité acquise grâce à la vaccination ou l’infection antérieure restent un rempart contre les formes graves par le biais des anticorps qui sont toujours là, et grâce à l’immunité cellulaire », explique Dr.Hamdi.

« Cependant, elle ne protège plus assez contre l’infection. Les personnes vaccinées ou ayant déjà eu le covid-19 risquent d’attraper facilement le nouveau variant, mais sans toutefois faire une forme grave », a-t-il souligné.

Quid des moyens de se protéger ?

« La vaccination pour les personnes vulnérables et le mesures barrières. Les médicaments antiviraux protègent les plus vulnérables à condition de se faire tester à temps. Porter un masque dans les endroits surpeuplés, fermés ou mal ventilés, rester chez soi, tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable, se laver régulièrement les mains avec du savon, et aérer les pièces de vie », conclut-il.