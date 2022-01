Le Maroc passe en quart de finale de le CAN, un exploit réalisé grâce au but de Youssef En-Nesyri à 45e minute et au coup franc d’Acharf Hakimi à la 70e minute. Dans les rues de Tanger, Oujda, Khouribga et Rabat des feux d’artifice et des foules en liesse ont suivi cette qualification.

