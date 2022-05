Le Wydad qui s’impose chez Petro Luand en demi-finale aller de la ligue des champions, le FC Nantes qui remporte sa quatrième coupe de France ou encore l’Atlético Madrid qui reverse le Real Madrid (1-0) en championnat d’Espagne…, revivez les moments forts du week-end sportif en images:

Ligue des champions: le Wydad s’impose en déplacement chez Petro Luanda (3-1)

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est imposé sur la pelouse de Petro Luanda par 3 buts à 1 (mi-temps 2-0), samedi au stade 11 Novembre de Luanda, en demi-finale aller de la ligue des champions africaine de football.

Les buts du WAC ont été marqués par Tiago Azulão (16e c.s.c.), Yahya Jabrane (45e) et Guy Mbenza (68e). Job Estevao a réduit le score pour les locaux à neuf minutes de la fin du temps réglementaire (81è). Le match retour aura lieu le week-end prochain au complexe sportif Mohammed V de Casablanca. La seconde demie mettra aux prises, en soirée, Al Ahly d’Egypte et l’Entente Sétif d’Algérie.

Coupe de la CAF: Berkane s’incline sur le terrain du TP Mazembe (1-0)

Malgré un Hamza Hamiani des grands jours, la Renaissance sportive de Berkane a encaissé un but tueur dans les derniers souffles de sa confrontation avec le Tout Puissant Mazembe comptant pour les demi-finales aller de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé dimanche au Stade TP Mazembe à Lubumbashi.

La meilleure manière de défendre est d’attaquer. Cette règle, si connue dans le monde de football, n’a pas été appliquée comme il se doit par les hommes de Florent Ibenge, qui ont plutôt choisi de se replier en défense, un peu trop même, pour garder leurs cages inviolées. Ils ont donné, par là même, l’occasion aux Congolais de développer leur jeu sur une pelouse qui leur est bien propre. Et à force d’insister en attaque, on finit bien, le plus souvent, par marquer. John Bakata a attendu le moment où les prémices du retentissement du coup de sifflet final se faisaient déjà entendre (90e+5) pour donner l’avantage aux siens. Sur l’ensemble des deux premières mi-temps, la donne était la même.

Botola Pro: l’OCK et le FUS se neutralisent (1-1)

L’Olympique de Khouribga et le FUS de Rabat ont fait match nul (1-1) dimanche au Complexe sportif de l’OCP à Khouribga, pour le compte de la 23e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Les locaux n’ont pas pu maintenir leur avance réalisée lors de la première période et ont terminé la rencontre 1-1.

Plus tôt cette saison, Khouribga avait renversé les Fussistes pour le compte de la 8e journée (1-2). Durant la saison 2019/2020, Rabat l’avait emporté face à la formation khouribguie à l’occasion de la 19e journée (1-0), et les deux équipes avaient fait match nul pour le compte de la 4e journée (1-1).

Kabelo Seakanyeng a inscrit à la faveur des locaux à la 29 e minute, avant que El Mehdi Maouhoub n’égalise à la 61 e minute.

A l’issue de cette rencontre, l’Olympique de Khouribga grimpe à la 5e place du classement avec 31 unités, tandis que le FUS de Rabat est 9e (29 pts).

Pour le compte de la prochaine journée de Botola, l’OCK se déplacera chez le Wydad de Casablanca, alors que les Fussistes joueront à domicile contre la Jeunesse sportive Salmi.

Coupe de France: Nantes remporte son quatrième titre

Nantes a remporté sa quatrième Coupe de France en battant Nice (1-0) grâce à un penalty de Ludovic Blas (47e), samedi à Saint-Denis. Le FCN s’impose après 1979, 1999 et 2000 et décroche son premier trophée depuis son huitième titre de champion de France, en 2001. Les Nantais sont qualifiés pour les poules de la prochaine Ligue Europa.

Ce succès récompense le travail de l’entraîneur Antoine Kombouaré, ancien joueur maison entre 1973 et 1980, qui a repris une équipe au bord de la relégation, la saison passée. De l’allant en attaque, des jeunes qui ont assuré, comme le gardien Alban Lafont ou Randal Kolo Muani, des tauliers costauds, à l’image de Nicolas Pallois… Nantes a été fidèle à lui-même, face à des Niçois plus timides.

Liga: l’Atlético Madrid domine le Real Madrid 1-0

L’Atlético Madrid a dominé le Real Madrid 1-0 sur sa pelouse dimanche pour la 35e journée de Liga et a fait un pas de plus vers la qualification en Ligue des champions, avec six points d’avance sur le Betis Séville (5e, 58 pts) défait samedi par le FC Barcelone (2-1).

Les Colchoneros ont ouvert la marque grâce à un penalty provoqué par Matheus Cunha et transformé par Yannick Carrasco juste avant la pause (40e), puis ils ont résisté durant toute la deuxième période aux assauts du tout frais champion d’Espagne.

Premier League: Arsenal talonne Chelsea

En battant Leeds (2-1), Arsenal s’est rapproché à un point du podium et de Chelsea, dimanche, lors de la 36e journée de Premier League, alors que la victoire d’Everton à Leicester (2-1) fait plonger Leeds dans la zone rouge. Arsenal a profité des nuls de ses voisins Chelsea et Tottenham, samedi, pour améliorer ses chances dans la course à la Ligue des Champions, bien aidé par un Leeds rapidement réduit à dix.

Avec 66 points, les Gunners, 4e, n’ont plus qu’une unité de retard sur les Blues, 3e, et en ont surtout quatre d’avance sur les Spurs, 5e. Ils se rendront jeudi chez leurs rivaux historiques du nord de Londres et valideraient, en cas de victoire, leur ticket pour la C1. Pour venir à bout des Peacocks, ils n’ont même pas eu à beaucoup forcer leur talent.

Calcio: Naples s’impose face à Torino et conforte sa 3e place

Naples a décroché, samedi sur le terrain du Torino, une victoire (1-0) qui maintient mathématiquement en vie ses minces chances de titre et lui permet surtout de conforter sa troisième place devant la Juventus (4e), battue vendredi lors de la 36e journée.

En théorie, le Napoli n’est pas définitivement écarté de la bataille pour le scudetto avec cinq points de retard sur l’Inter Milan, vainqueur vendredi de l’Empoli (4-2), et quatre sur l’AC Milan, en déplacement dimanche chez l’Hellas Vérone.

Mais Lorenzo Insigne et ses coéquipiers, longtemps au coude à coude avec les deux clubs milanais, ne nourrissent plus vraiment d’espoir depuis leur défaite à Empoli (3-2) fin avril. Ils mettent néanmoins un point d’honneur à bien finir la dernière saison italienne de leur capitaine, comme en témoigne leur victoire à Turin (1-0) une semaine après celle contre Sassuolo (6-1).

Dans un match sans grand rythme, Insigne a raté l’occasion de marquer l’un de ses derniers buts en Italie avant de rejoindre Toronto et le championnat nord-américain en manquant un penalty, bien détourné par le portier piémontais Etrit Berisha (61e).

Et c’est le milieu Fabian Ruiz qui s’est transformé en buteur en allant marquer après avoir récupéré un ballon (73e). Le Napoli (3e), qui était déjà assuré de disputer la Ligue des champions l’an prochain, porte son avance à quatre points sur la Juventus (4e), après la défaite des Bianconeri chez le Genoa (2-1) vendredi.

Athlétisme (100 m): la Jamaïcaine Fraser-Pryce signe la MPM en 10.67

La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, octuple médaillée olympique, a signé la meilleure performance mondiale (MPM) de l’année avec un chrono de 10 sec 67, lors de son premier 100 m de la saison, samedi à Nairobi. Sur ce meeting du « Continental tour gold » (2e division mondiale) dans la capitale kényane, la sprinteuse de 35 ans, vice-championne olympique sur la ligne droite à Tokyo l’été dernier, a écrasé la course.

Avec 10 sec 67 malgré un vent légèrement défavorable (-0,4 m/s), Fraser-Pryce s’est approchée de son record personnel (10 sec 60 en août 2021 à Lausanne) très tôt dans la saison. Seules quatre autres athlètes ont couru plus vite dans l’histoire que son chrono du jour, pour certaines à plusieurs reprises: les Américaines Marion Jones (meilleur temps en 10.65) et Carmelita Jeter (10.64), sa compatriote championne olympique Elaine Thompson-Herah (10.54), et la recordwoman du monde américaine Florence Griffith-Joyner (10.49).

Tennis: Nadal battu en quarts de finale de son tournoi de reprise à Madrid

Rafael Nadal s’est incliné 6-2, 1-6, 6-3 face à Carlos Alcaraz, vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, tournoi de reprise de l’ancien N.1 mondial.

La veille, Nadal avait bataillé pendant plus de trois heures et écarté quatre balles de match pour venir à bout de David Goffin.

Alcaraz, entré dans le top 10 avant ses 19 ans, va défier le N.1 mondial Novak Djokovic pour la première fois samedi en demi-finale.

Le Serbe a écarté sans difficulté le Polonais Hubert Hurkacz (14e) 6-3, 6-4 un peu plus tôt dans l’après-midi.

Pour son troisième face-à-face avec Nadal, Alcaraz a eu la mainmise sur la partie pendant le premier set.

En difficulté sur tous ses jeux de service, le Majorquin n’a frappé que deux coups gagnants dans la première manche, contre 19 à Alcaraz.