Les huitièmes de finale de la Coupe du Trône marqués par la qualification difficile du Raja face à Béni Mellal, le FC Barcelone qui a failli trébuché face au lanterne rouge de la Liga ou encore Everton qui décroche un succès important en Premier League…, revivez en images les moments du forts du week-end sportif:

FOOT. Coupe du Trône: le Raja accède aux quarts dans la douleur…

Le Raja de Casablanca s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football, en s’imposant sur la pelouse du Raja de Béni Mellal par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire: 3-3, prolongations: 3-3), dimanche en huitième de finale.

Les Verts on scoré lors du temps réglementaire par le biais de Hamid Aheddad, auteur d’un doublé (29e pen, 58e) et Jawad Herkass (90e), alors que les buts des Mellalis ont été inscrits par Khalid Ait Ourkhane (35e, pen), Mouad Goullouss (46e) et Achraf Rharib (57e, pen).

Le Raja de Casablanca rejoint, en quarts, le Wydad de Casablanca, le FUS Rabat, le Maghreb Fès, l’Union Touarga, le Youssoufia Berrechid et l’Association Mansouria.

… Renaissance de Berkane s’impose face au Difaâ

La Renaissance de Berkane (RSB) a battu le Difaâ El Jadida (DHJ) par 4 tirs au but à 2, dimanche soir au stade Ahmed El Abdi d’El Jadida, en match comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Trône de football, se qualifiant aux quarts de finale.

Après un nul blanc à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes ont eu recours à la séance des tirs au but pour se départager, un exercice qui a tourné à la faveur des Berkanis.

La RSB a terminé la rencontre à dix après l’expulsion du gardien Amine El Ouaad à la première période.

La Renaissance de Berkane, dernière équipe qualifié aux quarts de finale, rejoint le Raja et le Wydad de Casablanca, le FUS Rabat, le Maghreb Fès, l’Union Touarga, le Youssoufia Berrechid et l’Association Mansouria.

Et le Wydad de Casablanca bat Chabab Mohammédia

Le Wydad de Casablanca (WAC) a battu le Chabab Mohammédia (SCCM) par 3 buts à 2, samedi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Trône de football, décrochant son billet pour les quarts de finale.

Le Wydad de Casablanca s’est imposé à la faveur des réalisations de Ayman El Hassouni (30e et 67 e), auteur d’un doublé, et de Jalal Daoudi (82e).

Oussama Lamlioui (61e , s.p) et Ismail Moutaraji (74e ) ont réduit l’écart pour le Chabab Mohammédia.

Le Wydad rejoint le FUS Rabat, le Maghreb Fès, l’Union Touarga, le Youssoufia Berrechid, et l’Association Mansouria qui avaient décroché leur ticket pour les quarts de finale.

Pour le compte des 8es de finale, le Difaâ El Jadida croisera le fer avec la Renaissance Berkane et le Raja Casablanca avec le Raja Béni Mellal, dimanche à 22h00.

Liga: le FC Barcelone a failli trébucher face à Levante 3-2

Le FC Barcelone s’est imposé face au lanterne rouge Levante par 3 buts à 2, dimanche lors de la 31e journée de la Liga, mais repasse deuxième du classement à douze points du leader, le Real Madrid, vainqueur de Getafe 2-0, samedi.

Les Catalans ont été surpris au retour des vestiaires par un pénalty du capitaine José Luis Morales (52e). L’égalisation pour Barcelone a été l’œuvre de Pierre-Emerick Aubameyang (59e) avant que Pedri ne creuse l’écart (63e).

Levante est revenu au score par Gonzalo Melero sur penalty (83e). Il a fallu attendre un but de la tête, signé Luuk de Jong, à la 90e+2 pour sceller la victoire des Catalans.

Premier League: Everton décroche un succès important face à United

Everton a réalisé une très bonne opération, samedi à Goodison Park, en s’imposant face à Manchester United (1-0) pour le compte de la 32e journée de Premier League. A l’agonie en championnat, les Toffees avaient besoin d’une victoire pour s’éloigner de la zone rouge et c’est chose faite. Dominé durant les premières minutes du match, Everton a profité de sa première occasion pour ouvrir la marque à la 26e minute grâce à Gordon.

Le retour de Cristiano Ronaldo en pointe n’a pas suffi à débloquer le potentiel offensif de Manchester qui, en concédant cette défaite, voit la 4eme place synonyme de Ligue des champions s’éloigner un peu plus.

Pour sa part, Everton obtient une précieuse victoire dans la course au maintien puisque le club prend désormais 4 points d’avance sur le premier relégable en attendant les autres matches du week-end.

Bundesliga: Dortmund bat Stuttgart 2-0 et s’approche du Bayern

Dortmund s’est imposé 2-0 vendredi à Stuttgart grâce à un doublé de Julian Brandt et se rapproche provisoirement à six points du Bayern. Le Borussia Dortmund a fait oublier vendredi l’humiliation subie une semaine plus tôt à domicile contre Leipzig (1-4).

L’attaquant international allemand Julian Brandt a ouvert le score à la 13 e minute, avant de récidiver avec un tir de l’extérieur de la surface (71e). Stuttgart pourra cependant avoir des regrets, au vu de ses occasions manquées, dont deux tirs sur la barre des défenseurs Pascal Stenzel (61e) et Borne Sosa (90e).

Dortmund, éliminé en coupe d’Allemagne et en compétitions européennes, est désormais quasiment assuré de la place de vice-champion, pour la quatrième année consécutive.

Calcio: la Roma arrache la victoire contre la Salernitana

L’AS Rome a arraché dimanche au Stadio Olimpico, la victoire contre la Salernitana (2-1), grâce aux choix payants de José Mourinho, lors de la 32e journée de Serie A.

L’ailier espagnol Carles Perez, lancé par l’entraîneur portugais à la 67e minute alors que la Roma était menée à la surprise générale depuis l’ouverture du score sur coup franc d’Ivan Radovanovic (22e), a égalisé d’une superbe frappe du gauche (82e).

Puis Jordan Veretout, entré pour le dernier quart d’heure, a parfaitement tiré un coup franc excentré pour offrir le but de la victoire à Chris Smalling au second poteau (85e).

La Roma termine mieux sa difficile semaine ponctuée d’une défaite à Bogo/Glimt (2-1) jeudi en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence.

CYCLISME. Dubaï: le marocain Hicham Bennouza vainqueur du Tournoi Nad Al Sheba

Le cycliste marocain Hicham Bennouza a remporté, vendredi à Dubaï, la compétition de cyclisme dans le cadre de la 9ème édition du Tournoi Nad Al Sheba.

Sociétaire du club cycliste de Chaafar, Bennouza s’est adjugé la 1ère place de la course en parcourant les 71km du parcours en 1 h 28 minutes 23 secondes et 07 millièmes, devant l’Algérien Abderrahman Mansouri qui a réalisé un chrono de 1 h 28 minutes 25 secondes et 34 millièmes.

L’autre Marocain Anas Abdiya, du club de Chaafar, est arrivé 3ème avec 1 h 28 minutes 25 secondes et 48 millièmes.

La compétition de cyclisme a été organisée en quatre catégories, à savoir citoyens et résidents séniors (hommes), citoyennes et résidentes séniors (femmes), Personnes à besoins spécifiques utilisant les « Road BicyclesOne » et Personnes à besoins spécifiques utilisant les vélos à main.

Organisé sous le thème « Compétences sans limites », le Tournoi comprend 8 compétitions sportives, à savoir le volley-ball, le Padel, le tennis, le Basket-fauteuil, le tir à l’arc, la course à pied, le cyclisme, le Jiu-Jitsu, ainsi que le « Night Challenge ».

TENNIS. David Goffin remporte la 36e édition du Grand Prix Hassan II de Tennis

Le tennisman belge David Goffin a remporté, dimanche, la 36è édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, disputée du 03 au 10 avril courant, aux courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA).

David Goffin (74è mondial) a battu en finale le Slovaque Alex Molcan (65è mondial) par deux sets à 1 (3-6, 6-3, 6-3).

Après un début de match difficile, durant lequel le tennisman belge était malmené et a trouvé des difficultés à entrer dans la partie, Goffin est parvenu à reprendre ses marques et à remporter le deuxième set.

Le 3 set était très disputé et a tourné en faveur du Belge, qui a profité des erreurs et de la fatigue du Slovaque.

Cette finale émouvante a tenu toutes ses promesses et a tenu le public en haleine jusqu’aux derniers jeux de la partie.

Avec ce titre, David Goffin (31 ans) compte a son actif 6 tournois ATP Tour remportés depuis le début de sa carrière professionnelle en 2009.

Pour sa première participation à Marrakech, Alex Molcan a séduit le public en créant la surprise et en arrivant en finale.

GOLF. L’Américain Scottie Scheffler remporte le Masters d’Augusta

Le N°1 mondial Scottie Scheffler a remporté le Masters d’Augusta, son premier tournoi du Grand Chelem, dimanche en Géorgie, face au Nord-Irlandais Rory McIlroy, deuxième, l’Australien Cameron Smith et l’Irlandais Shane Lowry, troisièmes ex aequo.

L’Américain âgé de 25 ans confirme ainsi sa suprématie actuelle sur le circuit nord-américain PGA où le quintuple vainqueur de l’épreuve Tiger Woods, en dépit d’un total de +13 (le pire en 24 participations), a réussi un fascinant retour à la compétition, en allant au bout des quatre tours, treize mois après son accident de voiture qui faillit lui coûter la jambe droite.

Scheffler n’a remporté son premier tournoi sur le circuit nord-américain PGA qu’il y a deux mois, à l’Open de Phoenix. Puis il a enchaîné en Floride, s’adjugeant le 6 mars l’Arnold Palmer Invitational, puis le Championnat du monde WGC de match-play à Austin (Texas) le 28, effaçant sa défaite amère en finale l’an dernier, alors battu par Billy Horschel.

Le Texan de 25 ans a chipé la première place mondiale à l’Espagnol Jon Rahm, faisant un bond de 15 rangs depuis le 6 février.