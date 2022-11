Le sélectionneur de l’Arabie Saoudite, Hervé Renard, a réagi humblement aux questions des journalistes après sa victoire contre l’Argentine: «Ça arrive parfois au football, c’est rare. Il faut que toutes les planètes soient alignées dans le bon sens pour que ça puisse arriver».

Au micro de beIN SPORTS, l’ancien sélectionneur de l’équipe du Maroc, a commenté humblement la victoire de sa sélection face à l’Argentine de Messi 2 à 1 au Stade Lusail à Doha, ce mardi 22 novembre 2022.

«Ça arrive parfois au football, c’est rare. Il faut que toutes les planètes soient alignées dans le bon sens pour que ça puisse arriver», a-t-il dit, ajoutant qu’«après une mauvaise première mi-temps, on a été trop attentistes on a fait une bonne deuxième mi-temps avec un peu d’énergie».

«Peut-être que notre mauvaise première mi-temps les a (les Argentins) un peu perturbés», a-t-il poursuivi.

En revanche, il a souligné que rien n’est encore fait pour assurer la qualification de l’Arabie au deuxième tour. «On a encore deux matchs difficiles, il faut savoir garder les pieds sur terre», a-t-il mis en avant.

Savourant la victoire, il a déclaré: «Ce résultat restera dans l’histoire de la Coupe du monde et dans l’histoire de l’Arabie Saoudite pour toujours. C’est le plus important aujourd’hui, puis demain on va tourner la page et se concentrer sur le deuxième match».