Mélodie datant des années 60, clip bâclé et des paroles tout ce qui a de plus banal... la chanson produite par Said Naciri pour motiver les Lions de l'Atlas avant le Mondial Russie 2018 est indigeste. Abtal est le nom d'une "chanson épique", interprétée par une bonne dizaine d'artistes marocains connus. Nous vous laissons le soin de juger le produit...

