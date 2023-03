Sabah Skalli remporte la 3è Course 100% féminine « La Kéchoise »

L’athlète Sabah Skalli, sociétaire du club Achbal Majorelle d’athlétisme de Marrakech, a remporté la 3è édition de la Course internationale 100% féminine « La Kéchoise » disputée, dimanche dans la Cité ocre, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (08 mars).

Sabah Skalli a parcouru la distance de 07 km en un chrono de 25 mn 45 sec, suivie en 2è position par Ouafaa Kazouir (25mn 49sec), alors que la troisième place est revenue à Fatiha Asmid (25mn 50sec).

Cette course, dont le coup d’envoi a été donné par le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, s’est déroulée au coeur de Marrakech, avec comme point de départ l’Esplanade de la Koutoubia, en traversant plusieurs sites de la Cité ocre, avant d’arriver à la place des Ferblantiers (Ksadria), qui est réputée pour être un haut lieu de tolérance et de coexistence.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, l’athlète Sabah Skalli, a relevé que la concurrence a été rude entre plusieurs championnes professionnelles, faisant savoir qu’elle a réussi à s’imposer et à réaliser un bon chrono.

Elle a incité les femmes à participer massivement à la prochaine édition de cette course féminine internationale, qui constitue une occasion pour célébrer la gent féminine et sensibiliser sur la nécessité de promouvoir davantage la pratique sportive chez les femmes.

De son côté, la championne de karaté, Chaimae El Hiti, a dit toute sa joie de participer à cette course internationale, qui lui a permis de découvrir les sites historiques de la Cité ocre.

Le président de l’Association « Le Grand Atlas » et l’un des fondateurs de la Kechoise, Mohamed Knidiri, s’est félicité, quant à lui, de la bonne organisation de la course, avec une participation remarquable des femmes, ainsi que le bon chrono réalisé au cours de cette compétition, assurant que cette course deviendra un rendez-vous annuel visant à célébrer, comme il se doit, la femme.

Lire aussi: Para-athlétisme: le Maroc termine en haut du podium au Meeting international Moulay El Hassan

Pour sa part, Khalid Zoubaa, membre du comité d’organisation de la Kechoise, a souligné que cette course a été une réussite à tous les niveaux et s’est déroulée dans de bonnes conditions, relevant que les organisateurs prévoient la participation de plus de 2.000 femmes durant la prochaine édition.

En marge de cette course, un vibrant hommage a été rendu aux championnes marocaines du karaté, en reconnaissance de leurs performances réalisées aux niveaux national et international.

Organisée à l’initiative de l’Association « Le Grand Atlas », en collaboration avec l’association la Kechoise, et avec le soutien de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA) et la wilaya de la région Marrakech-Safi, cette manifestation socio- sportive est destinée à rendre hommage aux femmes et à les célébrer ainsi qu’à présenter les potentialités touristiques de la Cité ocre.