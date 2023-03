Para-athlétisme: le Maroc termine en haut du podium au Meeting international Moulay El Hassan

Le Maroc a terminé à la première place dans le tableau des médailles de la 7ème édition du Meeting international de para-athlétisme Grand Prix Moulay El Hassan, organisée du 9 au 11 mars au Grand Stade de Marrakech.

Avec 39 médailles (16 en or, 13 en argent et 10 en bronze), le Maroc a devancé la Tunisie (22 médailles : 9 en or, 9 en argent et 4 en bronze) et la France (20 médailles : 9 en or, 8 en argent et 3 en bronze).

Ce rendez-vous sportif international, qui figure parmi la série des Grands Prix sous l’égide de World Para Athletics, a été marqué par deux records du monde pour la nigérienne Nwachukwu Goodness Chiemerie dans l’épreuve du lancer du poids (classe F42) avec 9,52 mètres, et la brésilienne Elizabeth Rodrigues dans l’épreuve du lancer du poids (classe F53) avec 6,51 mètres, ainsi que 16 records continentaux, dont quatre battus par des para-athlètes marocains.

« La 7e édition du Meeting international de para-athlétisme Grand Prix Moulay El Hassan, une compétition qualificative au Mondial 2023 et aux jeux paralympiques Paris 2024, a été une belle réussite, avec la participation de plus de 450 athlètes représentant 44 pays africains, européens, asiatiques et d’Amériques », s’est félicité Mustafa Al-Fiqiwi, Secrétaire général de Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), dans une déclaration à M24 (la chaine de la MAP).

Vers l’organisation des Championnats du monde du para-athlétisme

Et de souligner que cette compétition internationale a offert l’occasion aux para-athlètes marocains de se confronter à des champions de haut niveau pour réaliser de nouvelles performances et améliorer leur classement mondial.

Pour sa part, le Directeur technique national de la FRMSPSH, Said Lamrini, a indiqué que « les résultats de la sélection nationale ont été attendus malgré l’absence de certains champions marocains en raison de blessures subites lors des derniers camps d’entraînement », ajoutant que des para-athlètes nationaux ont réussi à s’immiscer dans le classement mondial qui leur permet d’obtenir leur qualification pour les Jeux paralympiques Paris 2024.

Lamrini a, par ailleurs, salué les efforts consentis par la FRMSPSH pour hisser le Meeting international de para-athlétisme Grand Prix Moulay El Hassan au niveau des séries des Grands Prix, soulignant que le Maroc dispose de toutes les capacités pour organiser les Championnats du Monde en 2025 ou 2027.

Le 7e Meeting International de Para-Athlétisme Moulay El Hassan a connu la participation de 450 athlètes représentant 44 pays africains, européens, asiatiques et d’Amériques.

En marge de ce meeting, la FRMSPSH a mobilisé des experts internationaux et nationaux pour animer des rencontres thématiques, des sessions de formation notamment une formation classification pour déficience intellectuelle, un colloque national autour de « la Femme & Para-Sport », des journées de sensibilisation para-sport, une rencontre nationale au profit des associations et clubs affiliés à la fédération pour la saison sportive 2022/2023 et des hommages à des figures sportives féminines à l’occasion de la Journée internationale de la femme.