L’assemblée générale ordinaire (AGO) du Raja de Casablanca se déroulera ce mercredi 27 octobre 2021 à 16h, sans couverture médiatique.

Le club casablancais a annoncé, dans un communiqué, que le déroulement de cette AGO sera directement transmise sur internet.

« Le bureau dirigeant du Raja informe les organes de presse nationale et les médias en général que conformément aux mesures sanitaires liées à la situation épidémiologique actuelle, et dans le respect des conditions et mesures de précaution imposées par les autorités, l’assemblée générale ordinaire du club, prévue mercredi à quatre heures de l’après-midi, se tiendra sans couverture médiatique. Elle sera retransmise en direct, via la page officielle du club », écrit le club.

Une saison mouvementée

Plusieurs fois reportée en raison du Covid-19, cette AGO sera l’occasion pour le club de faire le bilan d’une saison mouvementée, marquée par des hauts et des bas. Après le départ précipité de Jawad Zyate, Rachid Andaloussi, en tant que vice-président à l’époque, a pris les rênes du Raja. Puis, il y a eu cette grogne autour du coach, Jamal Sellami.

En dépit du soutien de la direction du club, l’ancien milieu de terrain a du rendre son tablier. Toutes ces turbulences n’ont pas empêché les Verts à glaner deux titres majeurs, à savoir la Coupe de la CAF et surtout le championnat arabe qui portait le nom du roi Mohammed VI.

Le tout assorti de la bagatelle de 6 millions de dollars. Ceci a permis au club d’éponger les différentes dettes du Raja à plus de 70%, comme l’annonce l’équipe dirigeante dans son rapport financier. Cet après-midi, trois candidats sont en lice pour succéder à Rachid Andaloussi. Il s’agit de Jamal Eddine Khalfaoui, Anis Mahfoud et Redouane Rami.