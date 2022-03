Le propriétaire russe de Chelsea, Roman Abramovich, a confirmé mercredi son intention de vendre le club, sur fond de détérioration de la crise russo-ukrainienne.

« J’ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du club », a affirmé l’homme d’affaire de 55 ans, ajoutant que « dans la situation actuelle, j’ai pris la décision de vendre le club, car je pense que c’est dans le meilleur intérêt du club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du club ».

Le milliardaire russo-israélien est propriétaire de Chelsea depuis 2003. Il a réussi a propulsé le club aux devant de la scène anglaise et même européenne, aidant les Blues à remporter 19 trophées majeurs.

Mais le règne étincelant d’Abramovich dans l’ouest de Londres est sur le point de prendre fin, un consortium de milliardaires ayant déjà fait part de son intérêt pour une transaction.

Le milliardaire suisse Hansjorg Wyss et l’investisseur américain Todd Boehly sont deux des parties qui ont uni leurs forces et préparent actuellement une offre pour le club. « La vente du club ne sera pas accélérée mais suivra une procédure régulière », poursuit le communiqué du propriétaire de Chelsea, qui a remporté la dernière Ligues des champions, ainsi que la Coupe du monde des clubs plus tôt cette année.

« Je ne demanderai pas le remboursement d’un quelconque prêt. Il n’a jamais été question d’affaires ni d’argent pour moi, mais de pure passion pour le jeu et le club. De plus, j’ai demandé à mon équipe de créer une fondation caritative à laquelle sera reversé l’intégralité du produit net de la vente », a-t-il assuré. « La fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine. Il s’agit notamment de fournir des fonds essentiels pour répondre aux besoins urgents et immédiats des victimes, ainsi que de soutenir le travail de reconstruction à long terme. »