Face au Costa Rica, l’Espagne a offert un festival de buts grâce à des réalisations de Dani Olmo (11’), Marco Asensio (21’), Ferren Torres sur penalty à la 31e minute avant de s’offrir son doublé à la 54e minute, Gavi (74’), Carolos Soler (90′) et Alvaro Morata.

Dans le même groupe l’Allemagne, mobilisée pour défendre les droits humains au Qatar, est tombée de très haut mercredi face au Japon (2-1) et se retrouve en très grande difficulté au Mondial-2022, menacée d’élimination précoce comme en 2018.

Les hommes du sélectionneur Hansi Flick, fidèles à eux-mêmes, ont affiché leurs convictions. A défaut d’afficher leurs certitudes sportives, balayés par la fougue des Japonais, qui ont renversé le score par Ritsu Doan (75e) puis Takuma Asano (83e) après un penalty initial de Ilkay Gündogan (33e).

« On encaisse des buts beaucoup trop facilement. Notamment le second, je ne sais pas si en Coupe du monde un but a été plus facile à mettre », a pesté Gündogan, particulièrement critique sur la prestation de ses coéquipiers.