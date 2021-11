La Confédération Africaine de Football (CAF) a adressé une lettre aux autorités camerounaises dans laquelle elle se dit inquiète sur l’état d’avancement des travaux du Stade Olembe, censé accueillir le match d’ouverture de la CAN 2021. L’instance menace de délocaliser la compétition.

La presse camerounaise s’inquiète. Dans un courrier au ton menaçant la Confédération Africaine de Football (CAF) interpelle la fédération du Cameroun sur l’état d’avancement des travaux de stades devant accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2021. À moins de deux mois de cet évènement, l’instance africaine craint que le pays ne soit prêt pour cette manifestation.

«Je suis navré. de constater que malgré les nombreuses visites, notamment celle du Président et du Secrétaire Général de la CAF t du vice-président de la CAF et les promesses qui ont suivi, les actes n’ont pas suivi. S’agissant du stade d’Olembe, sachez que si tout n’est pas réglé d’ici au 30 Novembre 2021, le match d’ouverture aura lieu ailleurs. Des dispositions sont d’ores et déjà prises dans ce sens, mais ce serait malheureux pour le Comité d’Organisation, pour la CAF et pour le Cameroun », écrit le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba dans son message, relayé par la presse camerounaise.