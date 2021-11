Le légendaire footballeur français et joueur mythique de Manchester United, Éric Cantona, acteur et réalisateur, a été aperçu à Casablanca aux côtés des supporters du Raja, dans le cadre du tournage d’un reportage sur le derby Raja-WAC.

Ce week-end, l’image d’Éric Cantona, ancienne gloire du foot français, portant le maillot du Raja de Casablanca a créé l’événement sur les réseaux sociaux suscitant curiosité et fascination. Largement partagé sur Internet, le cliché a fait le bonheur des supporters du Raja.

Il y a en a même qui ont partagé des vidéos de ce qui s’apparente à un tournage.

En effet, l’ex-Bleu serait entrain de tourner un documentaire qui s’intéresse au derby casablancais. Ce film « Looking for » fait partie d’une série de Doc’, disponible sur une plateforme de téléchargement. Présentés par Eric Cantona himself, la série a déjà été tournée à Manchester, Milan, Istanbul, Barcelone et Buenos Aires,

Attaquant talentueux et inspiré, Cantona est révélé à l’AJ Auxerre et porte le maillot de l’Olympique de Marseille où il est champion de France en 1989 et en 1991 puis finaliste de la Coupe d’Europe des Clubs Champions en 1991.

Cantona connaîtra l’apogée de sa carrière en Angleterre, tout d’abord à Leeds United où il remporte le championnat puis à Manchester United, où il joue de 1992 à 1997 et avec lequel il est champion d’Angleterre à quatre reprises et où il est surnommé Éric the King et dont il devient une des personnalités historiques des Red Devils.

Après treize années d’exploits dans le football, Éric Cantona devient acteur. Au théâtre, comme au cinéma, sa nouvelle carrière n’a pas de limites. Il tourne avec Ken Loach et Alain Corneau, réalise lui-même quelques documentaires et prête sa voix au personnage de Moi, moche et méchant 2 en 2013.