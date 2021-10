Les clubs marocains ont repris les compétitions africaines du bon pied. A part l’AS FAR, les représentants du football national ont réalisé des performances plutôt convaincantes. De quoi être optimiste pour la suite.

Ce sont les verts qui ont ouvert le bal ce week-end en ligue des champions d’Afrique. Le Raja de Casablanca s’est imposé, samedi 23 octobre 2021, face aux Libériens du LPRC Oilers (2-0), au complexe sportif Mohammed V en match retour du deuxième tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique. Le club se qualifie ainsi pour la phase de groupes de cette joute.

Les Verts ont carrément dominé le match dès les premières minutes. Mahmoud Benhalib a ouvert le score pour les siens à la 7e minute. Puis, peu de temps après, c’est Oussama Soukhane qui double la mise (26e). Au match aller, disputé il y a une semaine au Grand stade de Marrakech, les Verts l’avaient emporté sur le même score (0-2).

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est, lui aissi qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions, en atomisant les Ghanéens de Hearts of Oak (6-1), dimanche au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte du deuxième tour préliminaire retour.

Les réalisations des hommes de Walid Regragui ont été l’œuvre de Simon Msuva (5e et 62e), Ayman El Hassouni sur coup franc (8e), Achraf Dari (20e), Yahya Jabrane (38e s.p) et Ayoub El Amloud (49e). Patrick Razak a inscrit le seul but des visiteurs à la 84ème minute. Au match aller, disputé il y a une semaine à Accra, les Rouges se sont inclinés par 1 but à 0. Les deux représentants du football marocain dans cette compétition avaient, rappelons-le, été exemptés du premier tour préliminaire.

Par contre, l’AS FAR a échoué à se qualifier pour la phase de poules de la ligue des champions d’Afrique après sa défaite dimanche à Tizi-Ouzou devant la Jeunesse sportive de Kabylie (2-1) pour le compte du 2e tour préliminaire retour de la compétition. Ali Haroun a inscrit les deux buts pour la JSK à la 56e et 90e+2, tandis que le Camerounais Lambert Araina a inscrit la seule réalisation de l’AS FAR.

Berkane impressionne

En Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), la Renaissance sportive de Berkane (RSB) a été impressionnant. Dimanche au stade municipal de Berkane, l’équipe marocaine n’a fait qu’une bouchée de son adversaire tunisien de l’US Ben Guerdane (4-0).

Brahim El Bahraoui a ouvert le score pour les Berkanis à la 38e, avant qu’il ne revienne à la charge en deuxième mi-temps à la 74e. Bakr El Hilali a enfoncé le clou en signant le troisième but (79e). Enfin, Sofian El Moudan a donné le coup de grâce à la 88e minute.

En match aller, la RSB avait arraché une victoire précieuse à l’extérieur, en Tunisie, grâce à Youssef El Fahli qui avait inscrit l’unique but de la rencontre à la 9e. La RSB, qui a été dispensée du premier tour préliminaire, a ainsi validé son ticket pour la phase de groupes de cette Coupe.