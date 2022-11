Déjà qualifiés pour les 8e de finale, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain terminent mercredi la phase de poule de la Ligue des champions face au Celtic Glasgow et à la Juventus avec pour but de se simplifier le futur tirage au sort.

Surpris par Leipzig mardi dernier (3-2), les Madrilènes, tenants du titre, ont raté une première occasion de finir premiers de leur groupe, une position qui offre un 8e de finale contre un deuxième de poule, en théorie plus abordable. Mercredi, seule la victoire leur permettra à coup sûr d’atteindre cet objectif et d’écarter la menace de Leipzig.

Les Allemands penseront avant tout à la qualification qu’ils obtiendront avec un match nul à Varsovie contre le Shaktar Donestk. Une défaite les enverrait en Ligue Europa (C3).

Le PSG, en tête du groupe H avec 11 points à égalité avec Benfica, devra obtenir un résultat à Turin pour conserver sa place, alors que les Portugais se rendent cher le dernier du groupe, Haïfa.

Eliminée dès les poules pour la première fois depuis la saison 2013-2014, la Juventus voudrait au moins terminer troisième pour poursuive en C3.

Avec Kylian Mbappé, Neymar et Leo Messi, le PSG dispose d’un pouvoir offensif sans égal en Europe, comme en témoigne la démonstration faite contre le Maccabi Haifa la semaine dernière (7-2).

Mais gare au regain de forme de la Juve, matérialisé par trois victoires de rang dans le Championnat d’Italie malgré les absences de nombreux cadres, dont Paul Pogba et Angel Di Maria, en raison de blessures.

Dans le groupe E, le géant européen, l’AC Milan (2e avec 7 points), deuxième au nombre de titres en C1 (7), doit au moins décrocher un point contre Salzbourg (3e avec 6 points) pour rallier la phase finale. Les Rossoneri n’ont plus atteint ce stade depuis l’exercice 2013-2014.

Pour Chelsea et Manchester City, assurés de terminer premiers de leur groupe, l’ultime rencontre face au Dinamo Zagreb et à Séville, aura valeur de test pour les habituels remplaçants. Les internationaux se reposeront à deux semaines et demie du début de la Coupe du monde.

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 7 novembre à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA.

Programme des matches de la 6e journée de la Ligue des champions qui sera disputée le mercredi 2 novembre

Mercredi 2 novembre (en heures de Paris, GMT+1)

Groupe E

(21h00) AC Milan (ITA) – RB Salzbourg (AUT)

Chelsea (ENG) – Dinamo Zagreb (CRO)

Groupe F

(18h45) Real Madrid (ESP) – Celtic (SCO)

Shakhtar Donetsk (UKR) – RB Leipzig (GER)

Groupe G

(21h00) Copenhague (DEN) – Dortmund (GER)

Manchester City (ENG) – Séville FC (ESP)

Groupe H

Maccabi Haïfa (ISR) – Benfica (POR)

Juventus Turin (ITA) – Paris SG (FRA)