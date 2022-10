Liverpool et le FC Porto ont validé mercredi leur qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions au contraire de l’Atlético Madrid, éliminé avant la dernière journée.

Dans le groupe A, les Reds ont gagné 3-0 chez l’Ajax Amsterdam et accompagneront Naples en 8e. De leur côté, les Madrilènes n’ont pu faire mieux qu’un match nul contre le Bayer Leverkusen (2-2), offrant un ticket pour les 8es à Porto dans le groupe B.

Marseille s’est, lui, incliné 2-1 sur le terrain de l’Eintracht Francfort, et se retrouve dernier du groupe D mais garde une chance de qualification.

Les Olympiens joueront leur avenir européen mardi prochain à domicile contre Tottenham. L’OM a encaissé un premier but dès la troisième minute par le Japonais Daichi Kamada, a égalisé par Matteo Guendouzi (22e) puis encaissé un second but cinq minutes plus tard par l’attaquant français et ancien nantais Rendal Kolo Muani.

Eliminé de la Ligue des champions avant même le match, le FC Barcelone s’est incliné face au Bayern Munich. Après la victoire de l’Inter Milan plus tôt face à Viktoria Plzen 4-0, les Catalans, troisièmes du groupe C, étaient déjà hors course pour la qualification en huitièmes et devront se contenter de la Ligue Europa. Face au Bayern, leader déjà qualifié, les Catalans ont cédé sur des buts de Sadio Mané (10e), Eric Maxim Choupo-Mouting (31e) et Benjamin Pavard (90+5)