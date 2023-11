Le club de football allemand de première division FSV Mayence a licencié, vendredi dernier, son joueur marocain Anwar El Ghazi, pour avoir publiquement soutenu la Palestine dans des publications sur ses réseaux sociaux. Plusieurs voix ont dénoncé une décision arbitraire.

Deux heures seulement après que la décision se répande sur les réseaux sociaux, El Ghazi est resté droit dans ses bottes. Dans un tweet vu par 5,4 millions d’utilisateurs de la plateforme X, le Marocain a tenu à réaffirmer sa position: « Défendez ce qui est juste, même si cela signifie rester seul. La perte de ma source de revenu n’est rien en comparaison de l’enfer qui s’abat sur les innocents et les vulnérables à Gaza. Arrêtez ce massacre« .

Les internautes de tous bords n’ont pas manqué de s’indigner contre cette décision et de rappeler, à cette même occasion, les deux poids deux mesures de l’Occident quand il est question du « sacro-saint » principe de la liberté d’expression.

Où sont ces dignes individus ? Où sont ces valeureux chevaliers de la morale ? Anwar El Ghazi vient de se faire licencier par Mayence pour avoir juste énoncé l’importance de la vie des civils côté palestinien. Le discours à deux vitesses ne tient plus, on a compris l’hypocrisie. pic.twitter.com/OHJ8cX6mUR — Sofiane (@SofianeArbeloa) November 3, 2023

Des tweets reprenant des images de la sélection allemande durant la coupe du monde à Qatar quand les joueurs de la Mannschaft ont posé main sur la bouche pour dénoncer les discriminations contre le collectif LGBT, ont fait le tour à côté de celle d’El Ghazi, pour dénoncer les représailles contre le joueur marocain qui a exprimé publiquement sa solidarité avec les Palestiniens.

Vendredi, le club avait annoncé dans un laconique communiqué de presse d’à peine quelques lignes, qu’il a mis fin aux services du joueur marocain avec effet immédiat, soit vendredi dernier. « Le club prend cette mesure en réponse aux déclarations et publications du joueur sur les réseaux sociaux », précise le club allemand.

Mainz 05 beendet Vertragsverhältnis mit Anwar El Ghazi. Zur Meldung: — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) November 3, 2023

C’est la publication du 17 octobre dernier qui a le plus irrité le club allemand, lequel a réagi immédiatement en le sanctionnant. Quelques jours plus tard, le club a déclaré que le joueur regrettait ce qu’il avait dit, ce qu’il a lui-même nié.

Il a ajouté : « Je ne me désolidarise pas de ce que j’ai dit, et je soutiens aujourd’hui et jusqu’à mon dernier souffle l’humanité et les opprimés. »

Jusqu’à l’annonce de la décision du club, El Ghazi a continué à publier sur Twitter et Instagram des messages de soutien au peuple palestinien et de condamnation de l’action d’Israël dans le conflit.